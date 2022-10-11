Son dakika haber! Sosyal medya hesabından uyuşturucu madde paylaşan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sosyal medya hesabından uyuşturucu madde paylaşan şahıs tutuklandı

11.10.2022 16:39
Son dakika haber! Sosyal medya hesabından uyuşturucu madde paylaşan şahıs tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde ile paylaşım yapan şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde ile paylaşım yapan şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince daha önce birçok kez uyuşturucu madde ile suç geçmişi olan C.D. isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu madde ile paylaşım yaptığı tespit edilmesinin ardından şahıs Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda yakalandı. C.D. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

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Muğla haberi! Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı Muğla haberi! Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı Muğla haber | Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Muğla haber | Muğla'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sosyal medya hesabından uyuşturucu madde paylaşan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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