Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince daha önce birçok kez uyuşturucu madde ile suç geçmişi olan C.D. isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu madde ile paylaşım yaptığı tespit edilmesinin ardından şahıs Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda yakalandı. C.D. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Sosyal medya hesabından uyuşturucu madde paylaşan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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