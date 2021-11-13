MERSİN'de sosyal medya üzerinden hesabını ele geçirdikleri kişilerin takipçilerinden para isteyerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden hesabını ele geçirdikleri kişilerin takipçilerinden para isteyerek dolandırıcılık yapan şüphelileri izlemeye aldı. Tespit edilen 20 şüphelinin Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki adreslerine şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 1'i kadın, 1'i çocuk, 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 5 hard disk, 21 cep telefonu, 263 sim kart, 7 sim kart kabı, 11 banka kartı, 2 USB bellek, 1 hafıza kartı, 25 kimlik fotokopisi, 3 ajanda, 1 bilgisayar kasası ve 3 dizüstü bilgisayar ile 3 bin 600 TL'ye el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden 2'si tutuklandı. 14 şüpheli serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.