Son dakika haber: Sosyal medyada doktora hakaret ettikleri iddia edilen 2 sanığa beraat kararı - Son Dakika

Son dakika haber: Sosyal medyada doktora hakaret ettikleri iddia edilen 2 sanığa beraat kararı

02.04.2021 12:36
Son dakika haber: Sosyal medyada doktora hakaret ettikleri iddia edilen 2 sanığa beraat kararı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL'da bir hastanede görevli doktor P.T.'nin, sosyal medya hesabından çarşaflı 3 kadının fotoğrafını paylaşarak "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" şeklinde yazdığı iddia edilen paylaşımını alarak kendi sosyal medya hesabından paylaştıkları ve doktora hakaret ettikleri iddia edilen 2 sanık...

İSTANBUL'da bir hastanede görevli doktor P.T.'nin, sosyal medya hesabından çarşaflı 3 kadının fotoğrafını paylaşarak "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" şeklinde yazdığı iddia edilen paylaşımını alarak kendi sosyal medya hesabından paylaştıkları ve doktora hakaret ettikleri iddia edilen 2 sanık beraat etti. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Erdem Ö. ve Muhsin Ş. ile müşteki P.T.  katıldı. Müşteki P.T.'nin fotoğrafını paylaştığı iddia edilen 3 kadından 2'si duruşmada tanık olarak dinlendi.

"YASAL HAKKIMI KULLANDIM"

Sanık Erdem Ö. mahkemede yaptığı savunmada "Bu durumu trajikomik buluyorum. Kişisel verilerin ihlalinden bahsediliyor, fakat 3 çarşaflı hanım tedavi için sıra beklerken fotoğrafları izinsizce çekilerek hakaretvari bir şekilde sosyal medyada paylaşıldı. Bunu duyurma hakkına sahibim. Paylaştığım veriler basitçe ulaşılabilecek verilerdir. Üniversite hastanesinin sitesine girip doktorlar kısmına tıkladığınızda her doktorun bilgisini görebilirsiniz. İddianamede yaratık ifadesi var. Bu ifadeyi benim kullandığıma ilişkin bir bilgi yok. Bu ifadeyi ben kullanmadım. Fakat kullanmış olsam dahi Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Allah-u Teala'nın yaratmış oldukları yaratıklardır" şeklinde belirtilmiştir. Hakaret kapsamına girmez. Söylediklerim, 'şikayet hattını arayın şeklindeydi.' Yasal hakkımı kullandım. Müşteki paylaştığı paylaşımı inkar etse de üniversite de soruşturma açılmıştır" dedi.

"BEN YALNIZCA HABER PAYLAŞTIM"

Diğer sanık Muhsin Ş., "Hesap bana aittir ancak paylaşımı ben yapmadım. Benim yaptığım paylaşımların davaya delil olarak sunulan linkteki paylaşım benim yalnızca üniversiteyi arayarak verdiğim bilgiye ilişkindir. Ben sosyal medya hesabımda yalnızca haber paylaştım" dedi.

"ÇOCUKLARIMA DAHİ ÇEKTİRMEZDİM"

Tanık olarak dinlenen Selfinaz S. ise "Hastaneye muayene için gitmiştik. 5-6 saat orada kaldık. Sıramızı bekliyorduk. Olaydan haberimiz yokken bu durum yaşandı. Biz onun hastası da olabilirdik. Medyaya atıldıktan sonra duyduk bu olayı. Çok üzüldüm. Hem dinim açısından hem de şahsi değerlerim açısından. Çocuklarıma dahi fotoğraf çektirmezdim" diye konuştu..

"BU OLAYDAN ÖTÜRÜ PANİK HASTASI OLDUM"

Tanık Gönül P. ise "Dişçiye gittik. Sıramız geldi. Hiçbir şeyden haberimiz  yoktu. Muayene olduk çıktık. Bu olaydan ötürü panik hastası oldum" şeklinde konuştu.

BERAAT ETTİLER

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı,  Muhsin Ş. ve Erdem Ö.'nün beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Muhsin Ş.'nin delil yetersizliğinden, Erdem Ö.'nün ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre hastanede görevli Dr. P. T., hastaneye gelen çarşaflı 3 kadının fotoğrafını çekerek "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" notu ile sosyal medyada paylaştı. Erdem Ö. ile Muhsin Ş. de sosyal medya hesaplarından P.T.'nin paylaşımına tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine P.T.'nin avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Erdem Ö. ve Muhsin Ş.'nin sosyal medyada müvekkiline yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını ve kişisel verilerini paylaştığını iddia etti. Hazırlanan iddianamede, Erdem Ö.'nün  "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Hakaret" suçlarından 3 yıl 2 aydan  6 yıl 4 aya kadar, Muhsin Ş.'nin ise "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyordu.


- İstanbul

İstanbul, Doktora, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sosyal medyada doktora hakaret ettikleri iddia edilen 2 sanığa beraat kararı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Son dakika! Kremlin: ABD Ukrayna'ya asker gönderirse, Rusya ekstra adımlar atmak zorunda kalır Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün yeni aşkı Zehra Yılmaz'ın iddialı pozları olay oldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek?" sorusuna yanıt: Bana düşmez "Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada! Saldırı hazırlığında bulunan teröristlerin vurulma anı kamerada!
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu Kızı yanlışlıkla TikTok fenomenine 7 bin TL gönderen Demet Akalın, alay konusu oldu         
11:55
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi         
11:25
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu A Milli Takım'ın futbolcularına dağıtılan primler dudak uçuklattı, yeni bir prim tartışması daha doğdu         
10:19
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti         
09:38
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı         
23:25
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 13:36:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Sosyal medyada doktora hakaret ettikleri iddia edilen 2 sanığa beraat kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei