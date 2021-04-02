Son dakika haber: Sosyal medyada doktora hakaret ettikleri iddia edilen 2 sanığa beraat kararı - Son Dakika

İSTANBUL'da bir hastanede görevli doktor P.T.'nin, sosyal medya hesabından çarşaflı 3 kadının fotoğrafını paylaşarak "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" şeklinde yazdığı iddia edilen paylaşımını alarak kendi sosyal medya hesabından paylaştıkları ve doktora hakaret ettikleri iddia edilen 2 sanık beraat etti. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Erdem Ö. ve Muhsin Ş. ile müşteki P.T. katıldı. Müşteki P.T.'nin fotoğrafını paylaştığı iddia edilen 3 kadından 2'si duruşmada tanık olarak dinlendi.

"YASAL HAKKIMI KULLANDIM"

Sanık Erdem Ö. mahkemede yaptığı savunmada "Bu durumu trajikomik buluyorum. Kişisel verilerin ihlalinden bahsediliyor, fakat 3 çarşaflı hanım tedavi için sıra beklerken fotoğrafları izinsizce çekilerek hakaretvari bir şekilde sosyal medyada paylaşıldı. Bunu duyurma hakkına sahibim. Paylaştığım veriler basitçe ulaşılabilecek verilerdir. Üniversite hastanesinin sitesine girip doktorlar kısmına tıkladığınızda her doktorun bilgisini görebilirsiniz. İddianamede yaratık ifadesi var. Bu ifadeyi benim kullandığıma ilişkin bir bilgi yok. Bu ifadeyi ben kullanmadım. Fakat kullanmış olsam dahi Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Allah-u Teala'nın yaratmış oldukları yaratıklardır" şeklinde belirtilmiştir. Hakaret kapsamına girmez. Söylediklerim, 'şikayet hattını arayın şeklindeydi.' Yasal hakkımı kullandım. Müşteki paylaştığı paylaşımı inkar etse de üniversite de soruşturma açılmıştır" dedi.

"BEN YALNIZCA HABER PAYLAŞTIM"

Diğer sanık Muhsin Ş., "Hesap bana aittir ancak paylaşımı ben yapmadım. Benim yaptığım paylaşımların davaya delil olarak sunulan linkteki paylaşım benim yalnızca üniversiteyi arayarak verdiğim bilgiye ilişkindir. Ben sosyal medya hesabımda yalnızca haber paylaştım" dedi.

"ÇOCUKLARIMA DAHİ ÇEKTİRMEZDİM"

Tanık olarak dinlenen Selfinaz S. ise "Hastaneye muayene için gitmiştik. 5-6 saat orada kaldık. Sıramızı bekliyorduk. Olaydan haberimiz yokken bu durum yaşandı. Biz onun hastası da olabilirdik. Medyaya atıldıktan sonra duyduk bu olayı. Çok üzüldüm. Hem dinim açısından hem de şahsi değerlerim açısından. Çocuklarıma dahi fotoğraf çektirmezdim" diye konuştu..

"BU OLAYDAN ÖTÜRÜ PANİK HASTASI OLDUM"

Tanık Gönül P. ise "Dişçiye gittik. Sıramız geldi. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Muayene olduk çıktık. Bu olaydan ötürü panik hastası oldum" şeklinde konuştu.

BERAAT ETTİLER

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Muhsin Ş. ve Erdem Ö.'nün beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Muhsin Ş.'nin delil yetersizliğinden, Erdem Ö.'nün ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile beraatına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddiaya göre hastanede görevli Dr. P. T., hastaneye gelen çarşaflı 3 kadının fotoğrafını çekerek "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" notu ile sosyal medyada paylaştı. Erdem Ö. ile Muhsin Ş. de sosyal medya hesaplarından P.T.'nin paylaşımına tepki gösterdi. Bu tepkiler üzerine P.T.'nin avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Erdem Ö. ve Muhsin Ş.'nin sosyal medyada müvekkiline yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını ve kişisel verilerini paylaştığını iddia etti. Hazırlanan iddianamede, Erdem Ö.'nün "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Hakaret" suçlarından 3 yıl 2 aydan 6 yıl 4 aya kadar, Muhsin Ş.'nin ise "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyordu.

- İstanbul