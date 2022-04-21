Son dakika haber... SOSYAL MEDYADA KÜFÜR EDEN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber... SOSYAL MEDYADA KÜFÜR EDEN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

21.04.2022 17:22

Son dakika haberler... SOSYAL medya hesabından 'ülkelerine dönsünler' diyen Türk vatandaşlarına küfür eden Suriye uyruklu F.H., Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL medya hesabından 'ülkelerine dönsünler' diyen Türk vatandaşlarına küfür eden Suriye uyruklu F.H., Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından 'Ülkelerine dönsünler' diyen Türk vatandaşlarına küfür eden Suriye uyruklu kişi çalıştığı inşaatı göstererek, 'Biz burada yoksak siz burada ekmek parası bulamazsınız. Ekmek parası biz çıkarıyoruz size. Biz burada değilsek siz hiçbir şey yapamazsınız' dedi. Suriye uyruklu kişinin sözleri tepki topladı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Sakarya'da yaşayan Suriye uyruklu F.H. gözaltına alındı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği belirtilen F.H.?nin sınır dışı edileceği açıklandı.

Son dakika haber... SOSYAL MEDYADA KÜFÜR EDEN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... SOSYAL MEDYADA KÜFÜR EDEN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... SOSYAL MEDYADA KÜFÜR EDEN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber... SOSYAL MEDYADA KÜFÜR EDEN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SOSYAL MEDYADA KÜFÜR EDEN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... SOSYAL MEDYADA KÜFÜR EDEN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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