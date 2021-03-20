Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı - Son Dakika

Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı

20.03.2021 10:29

Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltıANKARA merkezli 8 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medyada sahte bahis kuponları ile binlerce kişiyi dolandıran çete çökertildi.

Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı

ANKARA merkezli 8 ilde polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medyada sahte bahis kuponları ile binlerce kişiyi dolandıran çete çökertildi. Banka hesaplarında 1 yılda 25 milyon TL hesap hareketi saptanan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yaptığı araştırmada şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden sahte bahis kuponları ile dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Yapılan araştırmada şüphelilerin, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosya medya hesapları üzerinde 'yasal bahis' adı altında yayınladıkları sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontları ile ağlarına düşürdükeri kişilere düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak, yüksek meblağlarda para kazanacaları vaadinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin, daha sonra oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak, kazanılan tutarın alınabilmesi için 'işlem ücreti', 'vergi ücreti', 'banka bloke ücreti' gibi ekstra birçok kez para istedikleri saptandı. Bu paraları yatırmayan ya da parası kalmayan kişileri de sahte avukat kimliği ile birlikte haciz ve tazminat davası için hazırlanan sahte dilekçe örneği göndererek tehdit ettikleri tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdığı saptanan 28 şüphelinin belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Ankara'nın Polatlı ilçesi merkezli Muğla, Kırıkkale, Erzurum, Sivas, Çankırı, Kastamonu ve Konya'da düzenlenen operasyonda 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin aynı suçtan cezaevinde olduğu, 1'inin de yurt dışına çıktığı belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, banka kartlarına el konuldu, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Banka hesap hareketlerinde 1 yıl içinde 25 miloyn TL para hareketi olduğu belirlenen şüpheliler, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı
Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı
Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı
Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı
Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı
Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı
Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı
Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı
Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı

Türk Lirası, Ankara, Banka, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada 'sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 26 gözaltı - Son Dakika


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