Son dakika haber! Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı
22.01.2021 11:27
Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik merkez ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çeşitli dijital materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-İHA-
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