Son Dakika: Sosyal mesafeli ayak tenisi turnuvası

KOCAELİ Darıca Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında azalan spor etkinlikleri nedeniyle sosyal mesafeli ayak tenisi turnuvası düzenledi. Yaklaşık bir ay sürecek turnuvaya kadın ve erkeklerden oluşan 20 takım başvurdu.Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında azalan spor etkinlikleri nedeniyle Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi. 3 asil 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar, 4 grup halinde mücadele veriyor. Kadın ve erkek takımların karışık olarak mücadele verdiği 20 takım yaklaşık 1 ay süren turnuvada şampiyon olabilmek için mücadele edecek.Darıca İhsan Dumlupınar Sosyal Tesisleri içerisinde düzenlenen açılış maçına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık , Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz , Darıca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu katıldı. Açılış maçından önce konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Burada özellikle dikkat etmemiz gereken konu sosyal mesafe kuralına uygun bir spor olması. Giriş ve çıkışlarda zaten önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda turnuvayı düzenledik. Pandemi kuralları ile ilgili de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvaya 5 kadınla kurdukları takımla katıldıklarını ifade eden Tuğçe Akkaya, "Turnuvaya kadın, erkek fark etmeden başvuru kabul edildiğini duyunca katılmak istedik. 5 kadın olarak geldik buraya hepimiz çok heyecanlıyız. Şu an turnuva bizim için çok eğlenceli geçiyor. Kadınlardan oluşan bir takım olarak iddialıyız ama ilk maçın heyecanı nedeniyle çok konsantre olamadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.