Son dakika haber! Sosyal yaşam alanları ve kültür merkezleri hizmete açılacak - Son Dakika

Korona virüs tedbirlerinin devam etmesi ile birlikte normalleşme sürecine geçiş aşamasında tekrar hizmete açılacak olan Denizli'de ki kurs merkezleri ve kültür evleri dezenfekte edilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geçici süre faaliyetleri durdurulan sosyal yaşam merkezleri, kurs merkezleri ve kültür evlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Bu kapsamda korona virüs dolayısıyla geçici süre faaliyetleri durdurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi, Yenişehir El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi ve Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Dezenfeksiyon çalışmalarının ardından eski vali konağının olduğu alanda bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi vatandaşların kullanımına sunuldu. Tesis, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda tüm tedbirler alınarak hizmet vermeye başladı. Yenişehir El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi yeni dönem planlamaların yapılmasının ardından faaliyetlerine başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri söz konusu tesislerde dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak sürdüreceğini belirtti. - DENİZLİ