Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (1)

24.12.2020 11:24

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda telekonferans yöntemiyle düzenlenen "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

"Dün akşam itibarıyla 3 bin 251 personelle birlikte sahaya sızan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımızın koordinasyonunda, jandarma özel harekatımız (JÖH), polis özel harekatımız (PÖH) ve güvenlik korucularımızın içinde bulunduğu Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı." diyen Soylu, operasyona katılan personele Allah'tan kolaylık diledi.

Soylu, bu topraklarda huzur, güvenlik, kardeşlik, birlik ve beraberliği tesis etmek, terör örgütlerine gerekli cezayı verebilmek ve onları bu topraklardan ebediyen söküp atabilmek için operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, "Her zaman onlarla birlikteyiz. Allah muhafaza etsin, bizi onlara da bu millete de mahcup etmesin. Bütün dualarımız, ayaklarına tek bir taşın değmemesi üzerinedir. İnşallah bu operasyonu da başarılı bir şekilde bitirirler." ifadelerini kullandı.

"AİHM'in aldığı karar boşlukta bir karardır"

Avrupa'nın PKK'ya karşı tavrını eleştiren Soylu, "evrensel" diye tarif ettikleri hukuk kurallarının, terör konusunda Türkiye'ye başka, Avrupalı'ya başka çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin bunu anlamasının, tasvip etmesinin ve buna teslim olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Kobani dahil olmak üzere, Kobani'den önce ve sonra kendisi, kardeşleri, sözde siyaset arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik, siyasi, milli birlik, huzur, güven, refah, kalkınma ortamına terörist saldırılar gerçekleştiren, bunu bir gün olsun bile kınamayan, Meclis'te o partiye siyasi çağrılar yapılmasına rağmen 'PKK'yı kınayın, eleştirin' denmesine rağmen, bir kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren, onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) hangi sebeple olursa olsun, almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, milletinin özellikle karşı karşıya kaldığı bu hali, Türkiye düşmanlığı üzerinden sergilemeye çalışan Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir. Bu ikircikli tutumların hiçbir faydası da söz konusu değildir."

(Sürecek)

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı nda konuştu: (1)
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı nda konuştu: (1)
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı nda konuştu: (1)
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı nda konuştu: (1)

Süleyman Soylu, Altuğ Verdi, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, 'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
Kasım ayında verilen 1.009 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 34 bin kişiye iş imkanı doğacak Kasım ayında verilen 1.009 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 34 bin kişiye iş imkanı doğacak         
12:08
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir         
11:25
Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı         
10:59
Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale         
10:35
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı kasıp kavuruyor! Dünya devleri transfer için sıraya girdi         
10:15
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de tedbirler sıkılaştı ama kabus bitmiyor! Günlük ölüm sayısı 259 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:14
Türkiye'den Avrupa'ya 25 milyon liralık Noel çelengi ihracı Türkiye'den Avrupa'ya 25 milyon liralık Noel çelengi ihracı         
08:17
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 12:49:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei