Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu: (1) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir." dedi.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda telekonferans yöntemiyle düzenlenen "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

"Dün akşam itibarıyla 3 bin 251 personelle birlikte sahaya sızan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımızın koordinasyonunda, jandarma özel harekatımız (JÖH), polis özel harekatımız (PÖH) ve güvenlik korucularımızın içinde bulunduğu Yıldırım-17 Besta Operasyonu başladı." diyen Soylu, operasyona katılan personele Allah'tan kolaylık diledi.

Soylu, bu topraklarda huzur, güvenlik, kardeşlik, birlik ve beraberliği tesis etmek, terör örgütlerine gerekli cezayı verebilmek ve onları bu topraklardan ebediyen söküp atabilmek için operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, "Her zaman onlarla birlikteyiz. Allah muhafaza etsin, bizi onlara da bu millete de mahcup etmesin. Bütün dualarımız, ayaklarına tek bir taşın değmemesi üzerinedir. İnşallah bu operasyonu da başarılı bir şekilde bitirirler." ifadelerini kullandı.

"AİHM'in aldığı karar boşlukta bir karardır"

Avrupa'nın PKK'ya karşı tavrını eleştiren Soylu, "evrensel" diye tarif ettikleri hukuk kurallarının, terör konusunda Türkiye'ye başka, Avrupalı'ya başka çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin bunu anlamasının, tasvip etmesinin ve buna teslim olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Kobani dahil olmak üzere, Kobani'den önce ve sonra kendisi, kardeşleri, sözde siyaset arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik, siyasi, milli birlik, huzur, güven, refah, kalkınma ortamına terörist saldırılar gerçekleştiren, bunu bir gün olsun bile kınamayan, Meclis'te o partiye siyasi çağrılar yapılmasına rağmen 'PKK'yı kınayın, eleştirin' denmesine rağmen, bir kez PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren, onların ideolojik altyapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) hangi sebeple olursa olsun, almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir. Türkiye'nin hukuk sisteminin, idari yapısının yıllardır şahit olduğu, milletinin özellikle karşı karşıya kaldığı bu hali, Türkiye düşmanlığı üzerinden sergilemeye çalışan Avrupa temizleyemez, temizleyemeyecektir. Bu ikircikli tutumların hiçbir faydası da söz konusu değildir."

(Sürecek)