Son dakika haber... Soylu, şehit ailesiyle telefonda görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sivaslı Şehit Ahmet Kargavuş'un annesi Nedime Kargavuş ile şehit babası Kenan Kargavuş ile telefonda görüştü.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci yer aldı. Milletvekili Ekinci ve beraberindekiler ilk olarak 2011 Yılında Ankara'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üsteğmen Şükrü Pürlü'nün ailesini ziyaret ederek anneler gününü kutladılar. Daha sonra Şehit Ahmet Kargavuş ve Şehit Ömer Güney'in ailelerini ziyaret eden heyet şehit annelerinin anneler gününü kutlayarak hayır dualarını aldı.

Şehit annesi Süleyman Soylu ile konuşmak istedi

Ziyarette Şehit Ahmet Kargavuş'un annesi Nedime Kargavuş ile şehit Babası Kenan Kargavuş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çok sevdiklerini ve konuşmak, teşekkür etmek istediklerini belittiler. Şehit annesinin bu talebini geri çevirmeyen AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla aradı.

"Sizlere minnettarız, nice anneler günü diliyorum"

Şehit annesi Bakan Soylu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Sayın Bakanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman için dualarımızdasınız, Cumhurbaşkanımıza bütün çalışan Bakanlarımıza duacıyız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Sizlere uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Bizleri şer odaklara muhtaç etmesin. Gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Bakan Soylu şehit annesi Kargavuş'a "Ellerinizden öpüyorum. Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Sizlere minnettarız, nice anneler günü diliyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS