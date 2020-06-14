Son dakika haber: Soylu: "Terörle mücadelede jandarmamızın ortaya koyduğu başarı herhangi bir tartışmaya yer... - Son Dakika
Son dakika haber: Soylu: "Terörle mücadelede jandarmamızın ortaya koyduğu başarı herhangi bir tartışmaya yer...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti .
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14.06.2020 19:38:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Soylu: "Terörle mücadelede jandarmamızın ortaya koyduğu başarı herhangi bir tartışmaya yer... - Son Dakika