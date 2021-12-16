Üye Girişi
Dışişleri Bakanlığı, NSU davasına ilişkin kararın kaygılara neden olduğunu açıkladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, NSU davasına ilişkin kararın kaygılara neden olduğunu açıkladı

16.12.2021 15:03
Dışişleri Bakanlığı, NSU davasına ilişkin kararın kaygılara neden olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Yargıtayının Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasına ilişkin almış olduğu kararın kaygılara neden olduğunu ve yargıya olan güveni zedelediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Federal Yargıtayının Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasına ilişkin almış olduğu kararın kaygılara neden olduğunu ve yargıya olan güveni zedelediğini belirtti.

Bilgiç, Almanya Federal Yargıtayının Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin, NSU sanıklarından Neonazi Andre Emminger hakkındaki kararını onamasına ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Almanya Federal Yargıtayının aldığı kararın kaygılara neden olduğunu belirten Bilgiç, "Bu karar ırkçılık ve yabancı düşmanlığının hak ettiği cezayı almadığı ve NSU örgütünün gerçek boyutlarının açıklığa kavuşturulmak istenmediği algısını daha da pekiştirmiştir. Yargı elbette bağımsız olmakla birlikte bu karar, bir ırkçı çete tarafından işlenen seri cinayetlerin mahiyetini tam olarak açıklığa kavuşturmamış, mağdur ailelerinin vicdanlarını rahatlatmamış, ayrıca yargıya olan güveni zedelemiştir." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, bu kararın, Almanya'nın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı tehdidini daha fazla ciddiye alması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, 11 Temmuz 2018'de, Andre Emminger'e 2,5 yıl hapis cezası vermiş ancak gözaltındaki süre göz önüne alınarak Emminger'in aynı gün serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Almanya Federal Yargıtayı, dün, NSU davasında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin sanıklardan Neonazi Emminger hakkındaki kararını onamıştı.

NSU'nun geçmişi

Almanya'da, 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

Cinayetler, uzun süre karanlıkta kalmış, Alman medyası, 2000'li yıllarda cinayetlerin arkasında mafyanın ya da ailelerin olduğunu öne süren ve "döner cinayetleri" olarak adlandırılan haberler yapmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin, 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Beate Zschaepe ise NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten sonra polise teslim olmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Tanju Bilgiç, Büyükelçi, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, NSU davasına ilişkin kararın kaygılara neden olduğunu açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:20 Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! O temizlik işçisi kanlar içinde ölü bulundu
16:20 Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar
16:11 Camdaki Kız'da bugün; Nalan gerçeği öğrenecek mi?
16:08 Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında konuştu: Türk Liramızı yedirmeyeceğiz
16:06 Sakatlanan Muslera'nın boşluğu hemen doldu! Galatasaray, kaleci transferini bitirdi
16:05 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücretle ilgili ilk yorum: Verilen oranı küçümsemiyoruz
15:58 Son dakika! İstanbul Valiliği'nden hava durumu uyarısı
15:52 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz
15:40 Eski MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman: "Danilo Zanna ile aşk yaşıyor musun?" sorusuna cevap
15:31 Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı         
16:26
Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar Davutoğlu'ndan kur ve faiz tepkisi: Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı hatalar         
16:20
Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında konuştu: Türk Liramızı yedirmeyeceğiz Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında konuştu: Türk Liramızı yedirmeyeceğiz         
16:09
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 16:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, NSU davasına ilişkin kararın kaygılara neden olduğunu açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement