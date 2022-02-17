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Son dakika haber... Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber... Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

17.02.2022 03:36

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Filistin ve İsrail'i kapsayacak iki günlük ziyareti kapmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Filistin ve İsrail'i kapsayacak iki günlük ziyareti kapmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, iki günlük Filistin ve İsrail ziyaretleri kapsamında gittikleri Ramallah'ta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Türkiye- Filistin ilişkilerinin ele alındığı belirtilen görüşmede, iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin, Filistin'e desteğinin devam edeceği belirtildi.

Türk heyetinin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği ve görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarılırken, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in de görüşmede yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Son dakika haber... Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son dakika haber... Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son dakika haber... Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Filistin, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü - Son Dakika


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