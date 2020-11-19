Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi

19.11.2020 10:44
Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın 1517 rakımlı Spil Dağı'nda kaza yapan ve oldukları yerden çıkarılamayan araçlar, Türkiye'nin tek solo alpinisti olan dağcı Erdek Cennet tarafından görüntülendi.

MANİSA'nın 1517 rakımlı Spil Dağı'nda kaza yapan ve oldukları yerden çıkarılamayan araçlar, Türkiye'nin tek solo alpinisti olan dağcı Erdek Cennet tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, '81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında, bin 517 rakımlı Manisa Spil Dağı zirve tırmanışı sırasında araç yolunun bulunmadığı kısımlarda hurdaya dönmüş iki araç buldu. Erdek, kaza yaptıkları yerden çıkartılamayan bu iki aracı, tırmanış sırasında kask kamerasıyla görüntüledi.Tırmanış sırasında araç yolunun bulunmadığı, zirveye yakın bir yerde gördüğü bu araçların nasıl buraya kadar geldiğini merak ettiğini söyleyen Cennet, "Ağrı Dağı zirvesinde yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru gerçekleştiren Türkiye'nin tek solo alpinistiyim. '81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' isimli projem kapsamında Manisa Spil Dağı zirvesine tırmanırken zirvenin karşısı yamacında hiç alakasız bir yerde 4x4 bir araç gördüm. Herhangi bir kan izi falan yoktu ama araç pert olmuştu. Hiç alakasız bir yamaçtaydı. Kimin olduğunu, nasıl buraya geldiğini belki öğrenebilirim diye durumu yetkililere bildirdim ama herhangi bir sonuç alamadım. Daha önce de Oduncu rotasından ilerlediğimde Dağcı Kayalığı'nın hemen karşısındaki yamaçta da kavuniçi üzerine mavi boyanmış bir otomobil görmüştüm. İçindeki bütün parçalar sökülmüştü. Spil Dağı'nda bu araçların ne işi var, nasıl oralara kadar gidiyorlar, anlamak mümkün değil. Yetkililerden bu araçlarla ilgili çalışmaları yapmalarını rica ediyorum" diye konuştu.


Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi
Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi
Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi
Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi
Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi
Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi
Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi
Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi
Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi

Türkiye, Manisa, Erdek, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Spil Dağı'nda kaderine terk edilen araçlar, görüntülendi - Son Dakika


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