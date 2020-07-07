Son dakika haber! SPOR 3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar -1- - Son Dakika

Son dakika haber! SPOR 3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar -1-

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR 3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar3Kay'dan futbol dünyasına tuval üzerine akrilik painting tablolarıErsan Kay: Resme başladığımda anı yaşıyorum"Hedefim dünyaya açılmak""Gökhan İnler'in kişiliğine hayran kaldım""Resim ile futbol aşkım bir karışım...

SPOR 3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar

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3Kay'dan futbol dünyasına tuval üzerine akrilik painting tabloları

Ersan Kay: Resme başladığımda anı yaşıyorum

"Hedefim dünyaya açılmak"

"Gökhan İnler'in kişiliğine hayran kaldım"

"Resim ile futbol aşkım bir karışım oldu"

"Maldini benim için çok büyük bir sürprizdi"

"Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim"

"Yaptığım boya karışımıyla farklı bir şey ortaya çıkarttım"

"Çocuklara mesajım, dijital çağda kendilerini sanata da vermeleri"

Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER - Ata SELÇUK/ - İsviçre'nin Basel şehrinde büyüyen sanatçı Ersan Kay, sanat ve spor dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetti. Yaptığı akrilik painting çizimlerle büyük başarılara imza atan İsviçreli sanatçı Ersan Kay, Türkiye'de boy gösteren isimlerden Emmanuel Adebayor, Robinho, Loris Karius, Gael Clichy, Junior Caiçara, Aziz Behich; Türkiye futbolunun önemli isimlerinden İrfan Can Kahveci, Sergen Yalçın, Gökhan İnler, Arda Turan, Şenol Güneş ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Paolo Maldini ile hala aktif futbol oynayan birçok ismin yağlı boya resimlerini yaptı.

ALİ KOÇ'A ÖZEL ÇALIŞMA

Resim yapmaya küçük yaşlarda başlayan ve 3Kay rumuzunu kullanan Ersan Kay, Türk iş insanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da özel çalışma yaptı. İsviçreli ressam Kay küçük yaşlarda bu sanatına başladı. Futbola olan sevgisi nedeniyle bu ilgisini ertelemek zorunda kaldı. Yaşadığı sakatlıkların ardından futbolu bırakması gereken Kay, şimdilerde sanat hayatını güçlü şekilde devam ettiriyor. Eşi ve 3 kızıyla birlikte İsviçre'de yaşayan sanatçı, evinin bir odasını sanata ayırmış durumda. Çocuk yaşlarda başlayan tutkusunu disiplinli çalışmalarıyla daha da geliştiren sanatçı, en küçük ayrıntılara kadar hassasiyet gösteriyor.

ERSAN KAY: RESME BAŞLADIĞIMDA ANI YAŞIYORUM

Yapacağı resimlere başlamadan önce nasıl bir sonuç çıkacağını bilmediğini ifade eden sanatçı, "Resimlerimi yapmadan önce nasıl bir resim çıkaracağımı ben bile bilmiyorum. Resme başladığımda anı yaşayıp, iç seslerimi yarıştırarak, tuvallerime aktarıyorum" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM DÜNYAYA AÇILMAK"

Düzenlediği çeşitli sergilerle eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı başaran 3Kay, hedefinin dünyaya açılmak olduğunu belirtti. Ersan Kay; İsviçre, Fransa ve Türkiye'de de birçok eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ersan Kay ayrıca Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Koray Avcı ve daha birçok ünlü isme de kendileriyle ilgili çalışmaları ulaştırmayı başardı. Sanatçı ayrıca; A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Takım Kaptanı Emre Belözoğlu gibi önemli isimlere de yaptığı çalışmaları hediye etmek istiyor.

"GÖKHAN İNLER'İN KİŞİLİĞİNE HAYRAN KALDIM"

Gerçekleştirdiği buluşmalarda güzel dostluklar edindiğini belirten Kay, İsviçre'de hayranı olduğu ve şu sıralar Medipol Başakşehir'de forma giyen Gökhan İnler ile güzel bir dostluk kurduğunu ve kendisinin kişiliğine hayran olduğunu ifade etti. Gelecek için önemli projeleri olduğunu da ifade eden İsviçreli sanatçı; ismini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

"RESİM İLE FUTBOL AŞKIM BİR KARIŞIM OLDU"

Her şeyin 5-6 sene önce başladığını dile getiren Ersan Kay, "Çocukluğumdan kalan bir şeydi. Biraz babamın o zamanlar izin vermeyişi vardı. 'Resim çizersen para kazanamazsın' durumu vardı. Benim futbol aşkım vardı, sakatlanınca bitti. Resme döndüm. Yavaş yavaş karton resimler çizerek kendimi geliştirdim. Sonrasında tuval denemelerim başladı. Tabii ki futbol aşkıyla birlikte karışım oldu. Gökhan İnler ile başladık. Başakşehir'e geldik, bayağı zorluklar yaşadık. Bizim zamanımızda Tsubasa vardı, bu eserleri yaparken onlardan esinlendim" ifadelerini kullandı.

KİMLERİ RESMETTİ?

Dünya genelinde resmettiği ünlü futbolculardan bahseden Kay, "Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo ve daha birçok isim var. Murat Yakın var. Maldini benim için çok büyük bir sürprizdi. 5 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, babadan oğula geçmiş bir nesil var. Rodriguez var, Hakan Çalhanoğlu var, bu isimlerle çalıştım" diye konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM"

Beşiktaş'ı tuttuğunu kaydeden Kay, "Beşiktaş'ı tutuyorum ama Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum. Abdullah Avcı'nın döneminden beri iyi bir gelişleri var. Bir değişim olması gerekiyor. Daha kaliteli futbolcu üretebilirler ilerleyen süreçte diye düşünüyorum. Başakşehir'in bu sezon Okan hocayla şampiyon olacağına inanıyorum" dedi.

SERGEN YALÇIN ÖNEMLİ KARAKTER

Siyah beyaz renklere gönül verdiğini ve Sergen Yalçın'a güvendiğini söyleyen Kay, "Sergen hocanın altyapıya çok değer vermesi ve özellikle Türk oyunculara şans verip onları değerlendirmesi gurur verici. Ozan Köprülü ile altyapı çalışmaları harika. İlerde büyük yıldızlar göreceğiz" dedi.

"YAPTIĞIM BOYA KARIŞIMIYLA FARKLI BİR ŞEY ORTAYA ÇIKARTTIM"

Türkiye'de Robinho ve Adebayor gibi isimlerin de resimlerini yaptığını söyleyen 3Kay, "Kendilerine kendi resimlerini verdiğimde heyecanlanıyorlar. Kendilerini görünce şaşırıyorlar. Beklenti A4 genelinde olduğu için böyle bir şey beklemiyorlar. Yağlı boya, akril ve sprey tarzı. Üçünü de karıştırdığım için daha değişik bir şey ortaya çıkarttım. Bu da futbolcularda, sanatçılarda çok güzel bir deneyim olmuştu" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARA MESAJIM, DİJİTAL ÇAĞDA KENDİLERİNİ SANATA DA VERMELERİ"

Çocuklara ve gençlere mesaj gönderen 3Kay, şöyle konuştu: "Bir da Vinci'nin resmi hala durabiliyorsa ve milyon dolarlara satılıyorsa bu aslında geçmişte elle yapılan şeylerin ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Özellikle çocuklara mesajım, yapay zeka çok güzel, destekliyorum ama dijital çağda kendimizi sanata da vermemiz gerekiyor. Hissiyatımızı kullanabiliyoruz. Bir resim yaparken öylesine yapmıyoruz. Robotun hissi yok. Ben resmin başına geçtiğimde saatlerce düşünüyorum. Bazen ummadığın anda bir şeyler alıyorsun eline, her şey gelişiyor. Robota komutu verdiğin zaman bunu yapıyor."

Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! SPOR 3Kay'dan futbolcu, teknik adam ve başkanlara özel yağlı boya tablolar -1- - Son Dakika
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