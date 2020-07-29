Son dakika haber! SPOR Adıyaman 1954 Spor'un 3'üncü Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı

Son dakika haberi... SPOR Adıyaman 1954 Spor'un 3'üncü Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandıMahir ALAN ADIYAMAN (DHA) - Bölgesel Amatör Lig'de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3'üncü Lig'e yükselmesine karar verilmesinin ardından Adıyaman 1954 Spor taraftarları kutlama yaptı.

SPOR Adıyaman 1954 Spor'un 3'üncü Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlandı Mahir ALAN ADIYAMAN (DHA) - Bölgesel Amatör Lig'de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3'üncü Lig'e yükselmesine karar verilmesinin ardından Adıyaman 1954 Spor taraftarları kutlama yaptı. Federasyonun verdiği kararın ardından Adıyaman 1954 Spor, 3'üncü Lig'e yükseldi. TFF'nin kararının ardından Adıyaman 1954 Spor taraftarları Demokrasi Parkı önüne gelerek burada meşale yaktı. Taraftarlar daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 09:54

Kaynak: DHA

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