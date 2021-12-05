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Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı - Son Dakika

Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı

05.12.2021 22:58

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldıVIDEO YOKANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı

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ANKARA,(DHA)- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bizim medeniyetimiz bir gönül medeniyetidir. Fethettiği coğrafyalarda tüm insanlara adaletle, merhametle muamele eden aziz bir ecdadın torunlarıyız. Yaralı leyleklere dahi hastane kuran bir geleneğin temsilcileriyiz. 'Dağlara buğday serpin, müslüman beldesinde kuşlar aç demesinler.' diyen bir inancın mensuplarıyız. Hal böyleyken, gönül inşa etme meselesine her medeniyetten daha vakıf olduğumuzu tüm dünya biliyor" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir iyilik yurdu olduğunun altını çizerek, "Türkiye mazlumların hamisi, sığınağı ve zor günde çalınacak ilk kapı olarak biliniyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bu topraklara ayak basmamış insanlar bile, Allah'a el açıp Türkiye için dua ediyorlar. Bu aziz milletten kötülük görmüş bir millet, memleket, medeniyet yoktur. Çünkü Türkiye bir iyilik yurdudur. Rivayet odur ki; Anadolu'nun adı bir iyilik meselesinden gelir. Yani bu topraklar adını bile iyilikten, güzellikten, merhametten almıştır. İyilik, bizde doğal bir haldir, yaşama kültürümüzün bir parçasıdır. Bu doğal sürecin ölçülebilir hale gelmesi ise yeni bir gelişmedir. Küresel İnsani Yardım Raporu 2018 verilerine göre yaptığı insani yardımlar, Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi konumuna getirmiştir. Bu unvana sahip ülkemizin, uluslararası gönüllülük ölçümlerinde arzu ettiğimiz yerde henüz bulunamamasının sebebi ise gönüllülük kavramının ölçülebilirliğinin bizde henüz yeni olmasıdır" ifadelerini kullandı.

2019'u gönüllülük yılı ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Bu süreçte sivil toplum kuruluşları, bakanlığın ilgili birimleri ve gençlerle beraber çok güzel işlere imza attık. Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük ve dinamik genç nüfusuna sahibiz. Bu tabloya göre, gönüllülüğün en verimli şekilde hayat bulacağı yer burasıdır. Hayatın akışında süregelen bu çalışma, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da büyük katkılar sağlayacaktır. 2019 Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi'nde gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, bu alanda teknolojinin daha etkin kullanılması, risk yönetimi, gönüllü yönetiminin ve eğitiminin güçlendirilmesi, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllüğün tanınması ve değerlendirilmesi gibi temel odaklar belirledik, bu çerçevede kurumlarla iş birliği protokolleri imzaladık" şeklinde konuştu.

YÖK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Gönüllülük Çalışmaları Dersi'nin 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandığına vurgu yapan Kasapoğlu, 76 üniversitede 13 binden fazla öğrencinin seçmeli gönüllülük dersi aldığını belirtti.

Damla Gönüllük Hareketi ve Komşum Projesi ile binlerce gönüllü gencin Türkiye'nin her köşesinde güzel izler bıraktığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden 4 gönüllü genç Tarık Kesekçi, Kaan Talip Tığlı, Muratcan Kaya ve Yusuf Taha Göktaş'e Allah'tan rahmet; ailelerine ve bütün sevenlerine başsağlığı diledi.

Programda ayrıca gönüllü gençler gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı, Şırnak Gönüllüler Korosu konser verdi, radyo tiyatrosu gönüllüleri tarafından gönüllülük temalı tiyatro gösterisi yapıldı.

Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Aralık, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı - Son Dakika
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