Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı

20.04.2022 21:24

Son dakika habere göre SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldıŞifanur SANSAR - Canberk ÖZTÜRK / ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Elazığ'ı gençlik ve spor alanında parmakla gösterilecek şehirlerden biri haline getirmek...

SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı

Şifanur SANSAR - Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Elazığ'ı gençlik ve spor alanında parmakla gösterilecek şehirlerden biri haline getirmek hepimizin gurur vesilesi?? dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı binasında düzenlenen Elazığ Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'nde, Elazığ Valisi Ömer Toraman, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Bugünlerimiz ve yarınlarımız için önemli imzaları atıyoruz. Elazığ'ın sadece bölgenin değil, ülkenin önemli bir spor destinasyonu olması için büyük bir adım atıyoruz. Yerel yönetimlerimizle, valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla ciddi çalışmalarımız var. Katılımcı bir anlayışla, şehrimizin spor alanındaki eksik olan konularını hamdolsun hep birlikte kararlaştırdık. Yeni yatırımları belirledik. ve bugün bu güzel atmosferde imzalarımızı da birlikte atıyoruz. Gururlu muyuz, gururluyuz hamdolsun. Çünkü Elazığ'ı gençlik ve spor alanında parmakla gösterilecek şehirlerden biri haline getirmek hepimizin gurur vesilesi. Tüm eserlerimizin şimdiden hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"MÜCADELEMİZİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Bakan Kasapoğlu, "Bugün bu kutlu mücadelemizi karalamaya kalkanların, bu ülkenin gençleri, evlatları için çakılmış bir tane çivisi, örülmüş bir tane tuğlası yok. Hiçbir yaraya merhem olmadıkları gibi 'Neden bu kadar gençlik merkezi yapıyorsunuz' Neden bu kadar tesis yapıyorsunuz?' diye bizi eleştiriyorlar. Halk için, millet için, hizmet için yapılan eserlerden alelade yapılar olarak bahsediyorlar. Onlar anlamıyor. Onların işi lafügüzaf. Bugün bizlerin Viranşehir'deki, Cudi'deki tenis kortlarına, Yozgat'taki sahalara, Anadolu'da bir uçtan inşa edilmiş havuzlarımıza, pistlerimize, stadyumlarımıza, salonlarımıza baktığınızda her şeyden önce millete olan sevgimizi, sevdamızı görürsünüz?? şeklinde konuştu.

ELAZIĞ'IN 10 İLÇESİNE SPOR TESİSİ

Bakan Kasapoğlu, protokol kapsamında Elazığ'da 1 uluslararası gençlik çalışmaları merkezi kompleksi, 1 atletizm pisti, 1 üç poligonlu trap skeet atış alanı, 3 mevcut nizami futbol sahası, 3 250 seyirci kapasiteli spor salonu, 3 spor salonu, 1 gençlik merkezi, 2 kütüphaneli gençlik merkezi, 4 mahalle tipi gençlik merkezi, 39 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 16 basketbol- voleybol sahası, 3 çok amaçlı mini basketbol sahası, 5 mini basketbol sahası, 1 kapalı tenis kortu, 100 basket potası yapımı, 6 spor tesisinin bakım ve onarımının yapılacağını söyledi.

Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı
Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı

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Elazığlı gençler Ankara yolcusu Elazığlı gençler Ankara yolcusu

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Elazığ, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... SPOR Bakan Kasapoğlu, Elazığ'da yapılacak Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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