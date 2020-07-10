Son dakika haber: SPOR Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi Ali Palabıyık oldu

Son dakika haberi... SPOR (son dakika) Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi Ali Palabıyık olduTFF, hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladıİSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını...

SPOR (son dakika) Fenerbahçe- Sivasspor maçının hakemi Ali Palabıyık oldu TFF, hakemlerden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, üst klasman hakemlerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değiştirildi. Daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmaya Ali Palabıyık atandı. Bitigen, Süper Lig'in 31'inci haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı. Öte yandan üst klasman bir hakemde covid-19 testinin pozitif çıkması Riva'da bulunan tüm hakemleri tedirgin etti. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde kalan hakemlerin odalarına çekildiği ve gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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