Son dakika haber: Spor İstanbul'un çocuklar yönelik çevrim içi spor eğitimine yoğun ilgi
11.01.2021 13:45
Son dakika haberler... İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocuklara yönelik çevrim içi düzenlediği spor eğitimine 86 bin 770 kişi katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalan çocuklara yönelik çevrim içi düzenlediği spor eğitimine 86 bin 770 kişi katıldı.
Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, ilki 12 Aralık'ta gerçekleştirilen ve bugüne kadar 86 bin 770 kişinin katıldığı çevrim içi spor etkinliği, toplam 235 bin 566 kez izlendi.
6-8 yaş çocukların evde spor yapması için düzenlenen eğitimler, cumartesi ve pazar günleri 11.00 ila 11.35 saatlerinde Spor İstanbul'un sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayınlarla devam edecek.
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