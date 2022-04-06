Son dakika haber! Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor

06.04.2022 15:50
Son dakika haber! Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çalışmayla 72 ilimizde bulunan spor liselerini yeni bir boyuta taşıyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çalışmayla 72 ilimizde bulunan spor liselerini yeni bir boyuta taşıyoruz. Yeni yönetim modeliyle güçlendirerek 20 ilimize yeni spor liselerini bu adım vesilesiyle kazandırıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, bugün Milli Eğitim Bakanlığıyla önemli bir adımı birlikte attıklarını söyledi.

Spor alanında yetenekli insan kaynağının yetişmesi konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile devrim niteliğinde bir adımı attıklarını belirten Kasapoğlu, "Bu protokolle her iki bakanlığın yetenek ve kurumsal kapasitesini birleştiriyoruz. Gerek şampiyon sporcuların yetişmesini destekleyecek, gerekse yetenekleri hiçbir zaman tesadüfe bırakmayacak bir çalışmanın adımıdır. Bu çalışmayla 72 ilimizde bulunan Spor Liselerini yeni bir boyuta taşıyoruz. Yeni yönetim modeliyle güçlendirerek 20 ilimize yeni spor liselerini bu adım vesilesiyle kazandırıyoruz." diye konuştu.

Sporcuların bu liselerde hem akademik eğitim alacağını hem de spor branşlarında kendilerini yetiştireceğini ifade eden Kasapoğlu, çalışmayla, Milli Eğitim Bakanlığının akademik yönüyle Gençlik ve Spor Bakanlığının spor alanındaki yetkinliğinin ortaya konulacağını dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, ayrıca 81 ilde olağanüstü bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdiklerini, spora erişimin arttığı için aktif spor yapan vatandaşların sayısının da arttığına işaret etti.

"Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin taraması başladı"

Sporun, gençlerin hayatı üzerindeki ağırlığının arttığını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam sporcu sayımız 200 binlerden 10 milyonun üzerine çıktı. Spor politikamız gerek kapsam, gerek derinlik, gerekse de meydana getirdiği fayda anlamında dünyaya örnek olacak bir ivmeyle gelişti. Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin taraması başladı. Gençler, yeteneklerine göre branş eğilimlere göre yönlendiriliyor. Profesyonel sporcu adayı gençlerimiz, 6-7 yaşına geldiklerinde Sporcu Eğitim Merkezlerimize alınıyor. 13-14 yaşına geldiklerinde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimize dahil oluyorlar."

Temel hedeflerinin, spor alanındaki yetenek ve nitelikli insan kaynağını artırmak olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokolü imzalayan Kasapoğlu ve Özer, programa katlan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
500
Özer: 'Artık bundan sonra spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yöneteceğiz' Özer: 'Artık bundan sonra spor liselerini Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte yöneteceğiz'

milli eğitim bakanlığı, Mehmet Kasapoğlu, Mahmut Özer, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement