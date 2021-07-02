Son dakika haber: Spor okullarında çocuklar spora doyacak

Tüm Türkiye'de eş zamanlı gerçekleşen Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları açılış töreni yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Spor Okulları 24 spor branşında eğitim vermek amacıyla 18 Temmuz Spor Salonunda başladı. Spor gösterileriyle başlayan açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "GSB Spor Okulları; çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek, sporu tabana yaymak, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürü oluşturmaktır. Bu yıl Düzce Belediyesi ile ortaklaşa yapacağımız GSB Spor Okullarında 24 branşta 51 antrenörle 5000 sporcumuza eğitim verilecektir. Hedeflerimiz çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmalarının yanı sıra onların sosyalleşmelerini, sporun kurallarıyla birlikte hayatın diğer kurallarına da adapte olmalarını sağlayan egzersizler, oyunlar ve sportif antrenmanlar yaptırmaktır. Fakat en önemli hedefimiz ise, içinizden çıkması muhtemel geleceğin sporcularını da Türk sporuna kazandırmaktır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu faaliyetin hem sportif açıdan hem sosyal açıdan anlamı olduğu gibi geleceğin Milli sporcularının bir tanesinin bile buradan çıkmış olması bizlerin en büyük kazancı olacaktır" ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından Karate Kata Gösterisi, Gençlik Merkezi Halk Oyunları Gösterisi ve Güreş gösterileri yapıldı. Gösteriler veliler tarafından büyük beğeni topladı. - DÜZCE