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Son dakika haber... Spor salonundaki silahlı saldırgan tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Spor salonundaki silahlı saldırgan tutuklandı

24.12.2021 21:20
Son dakika haber... Spor salonundaki silahlı saldırgan tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'un Ümraniye ilçesinde spor salonunda çıkan omuz atma kavgasında 19 yaşındaki genci vuran silahlı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde spor salonunda çıkan omuz atma kavgasında 19 yaşındaki genci vuran silahlı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Failin, olay günü silahla salona giriş çıkış yaptığı kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Polis kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 11 Aralık Cumartesi günü Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir spor salonunda meydana gelen olayda, 19 yaşındaki E.U. adlı bir genç ile H.M (27) arasında omuz atma tartışması yaşandı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kavga sırasında kontrolünü kaybeden H.M. salondan soyunma odasına giderek elbise dolabında duran silahını aldı. Ardından 19 yaşındaki E.U.'yu silahla ayaklarından vurarak yaraladı. Ağır yaralanan E.U., olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastaneye kaldırılırken, saldırgan H.M. kaçarak izini kaybettirdi.

Olayda kullandığı suç aleti silahla yakalandı

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. E.U.'yu silahla yaralayan saldırgan H.M.'nin yakalanması için spor salonunda ve bölgede bulunan tüm güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Firari olarak aranan zanlı bu sabah saatlerinde Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı sırada yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen 1 ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan saldırganın spor salonunun soyunma odasındaki dolabında bulunan silahı alması ve elindeki silahla koşarak salona gittiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

Son dakika haber... Spor salonundaki silahlı saldırgan tutuklandı

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Ümraniye, İstanbul, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Spor salonundaki silahlı saldırgan tutuklandı - Son Dakika


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