Son dakika haber... Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Son dakika haber... Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Son dakika habere göre Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1462 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Son dakika haber... Spot piyasada doğal gaz fiyatları, System.String[]

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1462 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 156 bin 892 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 17 milyon 997 bin 178 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1462 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 413 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1506 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 1418 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 71 milyon 203 bin 582 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 70 milyon 187 bin 956 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 02:05 Kaynak: AA

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