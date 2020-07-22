Son dakika haber! Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 96 kuruş, en düşük 221 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,6 artışla 178 milyon 226 bin 290 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 324 lira 96 kuruş, en düşük saat 06.00'da 221 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 305 lira 514 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 15 kuruş, en düşük 201 lira 53 kuruştan işlem gördü.