Sri Lanka hükümeti, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto için başkanlık konutunun yakınında düzenlenen gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

India Today'in haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, Rajapaksa'nın özel konutunun yakınında gerçekleştirilen şiddetli gösteriler "terör eylemi" olarak nitelendirildi ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçler" sorumlu tutuldu.

Açıklamada, olaya karışanların birçoğunun gözaltına alındığı ve bu kişilerin aşırılık yanlıları olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Keheliya Rambukwella, istihbarat yetersizliği sonucu gerçekleşen gösteriler nedeniyle Rajapaksa'nın hayatının tehlikede olduğunu söyledi.

Polis yetkilileri, gözaltına alınanların sayısının 54'e çıktığını bildirdi.

Rajapaksa'nın gösteriler sırasında evinde olup olmadığı bilinmiyor.

Devlet Başkanı'nın istifasını talep eden gösterilerde 45'ten fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5'i polis, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırılmıştı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna saldırması üzerine başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına, mutfak tüpü ve yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için "acil durum" ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.