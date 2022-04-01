Son dakika haber | Sri Lanka, başkanlık konutu yakınındaki protestoları "terör eylemi" olarak nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Sri Lanka, başkanlık konutu yakınındaki protestoları "terör eylemi" olarak nitelendirdi

01.04.2022 21:36
Son dakika haber | Sri Lanka, başkanlık konutu yakınındaki protestoları "terör eylemi" olarak nitelendirdi

Son dakika haber... Sri Lanka hükümeti, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto için başkanlık konutunun yakınında düzenlenen gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Sri Lanka hükümeti, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'yı ve ekonomi politikalarını protesto için başkanlık konutunun yakınında düzenlenen gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

India Today'in haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, Rajapaksa'nın özel konutunun yakınında gerçekleştirilen şiddetli gösteriler "terör eylemi" olarak nitelendirildi ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçler" sorumlu tutuldu.

Açıklamada, olaya karışanların birçoğunun gözaltına alındığı ve bu kişilerin aşırılık yanlıları olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Keheliya Rambukwella, istihbarat yetersizliği sonucu gerçekleşen gösteriler nedeniyle Rajapaksa'nın hayatının tehlikede olduğunu söyledi.

Polis yetkilileri, gözaltına alınanların sayısının 54'e çıktığını bildirdi.

Rajapaksa'nın gösteriler sırasında evinde olup olmadığı bilinmiyor.

Devlet Başkanı'nın istifasını talep eden gösterilerde 45'ten fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede 5'i polis, 10'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Öte yandan, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu sabah itibarıyla kaldırılmıştı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından dün Devlet Başkanı Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericilerin Rajapaksa'nın konutuna saldırması üzerine başkent Kolombo'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına, mutfak tüpü ve yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için "acil durum" ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Sri Lanka'daki protestolarda 45'ten fazla kişi gözaltına alındı Son dakika haberi | Sri Lanka'daki protestolarda 45'ten fazla kişi gözaltına alındı Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın konutuna saldırılması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın konutuna saldırılması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sri Lanka, Protesto, Ekonomi, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sri Lanka, başkanlık konutu yakınındaki protestoları 'terör eylemi' olarak nitelendirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
20:40 Ordu'da kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 21:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Sri Lanka, başkanlık konutu yakınındaki protestoları "terör eylemi" olarak nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement