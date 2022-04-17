Son dakika haber: Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarının mağdurları için sessiz adalet protestosu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarının mağdurları için sessiz adalet protestosu

17.04.2022 15:10
Son dakika haber: Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarının mağdurları için sessiz adalet protestosu

Son dakika haberine göre Sri Lanka'da göstericiler, düzenledikleri sessiz protestoda 2019'daki terör saldırılarının mağdurları için adalet sağlanmasını talep etti.

Sri Lanka'da göstericiler, düzenledikleri sessiz protestoda 2019'daki terör saldırılarının mağdurları için adalet sağlanmasını talep etti.

Yüzlerce protestocu, ülke gündemini meşgul eden hükümet karşıtı gösterilerin yapıldığı başkent Kolombo'daki devlet başkanlığı ofisi yakınlarındaki meydanda bir araya geldi.

Göstericiler, sessiz protestoda hükümetten ülkede 2019'da düzenlenen terör eylemlerinin gerçek faillerinin ortaya çıkarılmasını istedi.

Mumlar yakan ve pankartlar açan protestocular, saldırıların kurbanları için adalet sağlanması çağrısı yaptı.

Bu arada, ülkede hükümet karşıtı protestolar da sürüyor. Protestocular, devlet başkanlığı ofisi yakınlarında kurduğu çadırlarda kalıyor.

Yakıt, gıda ve ilaç kıtlığının yaşandığı ülkede döviz rezervleri azalırken, hükümetin ekonomi politikaları protesto ediliyor.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da, 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Mali'de askeri aracın yola tuzaklanan EYP'ye çarpması sonucu 3 asker öldü Son dakika haber... Mali'de askeri aracın yola tuzaklanan EYP'ye çarpması sonucu 3 asker öldü Son dakika... Senegal'de normal doğuma zorlanan kadının ölümü tartışma yarattı Son dakika... Senegal'de normal doğuma zorlanan kadının ölümü tartışma yarattı

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Adalet, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarının mağdurları için sessiz adalet protestosu - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı
14:57 Mustafa Sarıgül'den kiralık konut krizinin çözümü için 6 maddelik öneri geldi!
14:55 Basketbol sahasındaki pitbullun tasması koptu, çocuklar can havliyle kaçtı
14:50 Galatasaray'ın çılgın Merih Demiral planı!
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
14:10 Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın
14:08 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi!
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 15:19:55. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Sri Lanka'da 2019'daki terör saldırılarının mağdurları için sessiz adalet protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement