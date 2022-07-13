Son dakika haber: Sri Lanka'da Başbakanlık binasının basıldığı protestoda 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Sri Lanka'da Başbakanlık binasının basıldığı protestoda 1 kişi öldü

13.07.2022 20:26
Son dakika haber: Sri Lanka'da Başbakanlık binasının basıldığı protestoda 1 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre ANKARA/YENİ Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Başbakanlık binasını basan protestoculardan 1'i hayatını kaybetti.

ANKARA/YENİ Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Başbakanlık binasını basan protestoculardan 1'i hayatını kaybetti.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, başkent Kolombo'da yer alan Başbakanlık ofisinin kapılarını kırarak kompleksin olduğu alana akın eden protestoculara polis müdahale etti.

Polisin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 26 yaşındaki bir protestocu kaldırıldığı hastanede solunum sorunu yaşadı. Protestocu, Kolombo'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Bu arada Başbakan Ranil Wickremesinghe, baskının ardından güvenlik güçlerinden oluşan bir komite kurulduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Başkan Vekili olarak atanan Wickremesinghe, Komiteye "düzeni yeniden sağlamak için gereken her şeyi yapmaları" talimatı verdi.

Wickremesinghe, bu komitenin, siyasilerin herhangi bir müdahalesi olmaksızın faaliyet göstermesi için tüm yetkilerle donatılacağına dikkati çekti.

Sri Lanka genelinde sokağa çıkma yasağı

Rajapaksa'nın ülkeden ayrılmasından saatler sonra Sri Lanka genelinde olağanüstü hal (OHAL), Kolombo'nun da içinde yer aldığı Batı eyaletinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu karardan saatler sonra Başkan Vekili Wickremesinghe tarafından resmi bildiri yayımlandı.

Bildiride, ülke genelinde bu gece 00.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve 14 Temmuz 05.00'e kadar süreceği ifade edildi.

Protestoda tansiyon yükseldi

Sri Lanka parlamento binası yakınında düzenlenen hükümet karşıtı protestoya, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede nedeniyle yaralananlar oldu.

Güvenlik güçlerine Meclis binasını korumaları ve protestocuların buraya girişinin engellenmesi talimatı verildi.

"Devlet Başkanı'nın Maldivlere gittiği" iddiası

Sri Lanka Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın, Devlet Başkanı Rajapaksa, eşi ve iki koruması için Katunayake Uluslararası Havaalanı'ndan Maldivler'e gitmek üzere kalktığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uçuşun gerekli tüm resmi aşamaların ardından yapıldığına işaret edildi.

Günün ilk saatlerinde Maldivler'e gittiği iddia edilen Rajapaksa'nın gün içinde buradan ayrılarak, Singapur'a geçeceği ileri sürüldü.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini açıklamıştı. Başbakan Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, bugün Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sri Lanka'da Başbakanlık binasının basıldığı protestoda 1 kişi öldü - Son Dakika

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