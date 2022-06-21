Son dakika haber... Sri Lanka'da başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Sri Lanka'da başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı

21.06.2022 09:40
Son dakika haber... Sri Lanka'da başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Sri Lanka'da ekonominin kötü yönetildiği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını isteyerek başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı.

Sri Lanka'da ekonominin kötü yönetildiği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını isteyerek başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı.

Colombopage gazetesinin haberine göre, polis, başkanlık binası girişinde biri Maliye Bakanlığına çıkan 2 noktayı tutan göstericilere müdahale etti.

Polis, 4'ü kadın 21 kişilik protestocu grubun gözaltına alındığını ve ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılacaklarını açıkladı.

Yetkililer, Uluslararası Para Fonundan (IMF) bir heyetin, Maliye Bakanlığına yapması planlanan ziyareti öncesinde bölgenin göstericilerden temizlenmesi amacıyla harekete geçildiğini kaydetti.

IMF heyeti 10 gün boyunca Sri Lanka'da

Ekonomik krizden Rajapaksa ve hükümetini suçlayan göstericiler, 9 Aralık'tan bu yana başkanlık binasının yakınında gösteri düzenliyor.

Kredi anlaşması için ülkeyi ziyaret eden IMF heyetinin 10 gün boyunca Sri Lanka'da bulunacağı belirtiliyor.

IMF'den 4-5 milyar dolarlık kredi desteği bekleyen Sri Lanka, IMF ile ilk görüşmelere nisanda başlamıştı.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede, halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda gösterileri yoğunlaştırmıştı.

9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sri Lanka'da başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sri Lanka'da başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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