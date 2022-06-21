Colombopage gazetesinin haberine göre, polis, başkanlık binası girişinde biri Maliye Bakanlığına çıkan 2 noktayı tutan göstericilere müdahale etti.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Sri Lanka'da başkanlık binası girişini kapatan 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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