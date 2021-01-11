Son dakika haber: SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak."

Son dakika ekonomi haberi... SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.

SSB Başkanı Demir: "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak."

Milli, Akya, Gemi, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: SSB Başkanı Demir: 'Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.' - Son Dakika Ekonomi

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