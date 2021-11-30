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Son dakika haberleri... Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol - Son Dakika

Son dakika haberleri... Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol

30.11.2021 12:13
Son dakika haberleri... Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol

Son dakika haberi... ANKARA'da mesleki eğitim merkezi güzellik ve bayan kuaförlüğü bölümü öğrencisi T.Ü. (16) adlı kız çocuğuna, staj yaptığı kuaför salonunda zincirleme cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi O.Y. (39), elektronik kelepçeli ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

ANKARA'da mesleki eğitim merkezi güzellik ve bayan kuaförlüğü bölümü öğrencisi T.Ü. (16) adlı kız çocuğuna, staj yaptığı kuaför salonunda zincirleme cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri sahibi O.Y. (39), elektronik kelepçeli ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. T.Ü.'nün ablası D.E., 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında soruşturma yürütülen şüphelinin adli kontrolle de olsa serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Çankaya ilçesinde 10'uncu sınıf öğrencisi T.Ü., 4 Ağustos 2020 tarihinde kuaför salonunda staja başladı. İş yeri sahibi O.Y., iddiaya göre T.Ü.'ye cinsel istismarda bulundu. T.Ü., durumu anlattığı ablası D.E. ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan O.Y., savcılıktaki ifadesinde, suçlamayı kabul etmediğini, T.Ü. ile işçi-patron ilişkisi olduğunu öne sürdü. Ayrıca O.Y., sosyal projelerde yer aldığını ve Instagram hesabında 20 bin takipçisinin olduğunu söyledi. Tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen O.Y., elektronik kelepçeli ev hapsi ile adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BİZE KORKTUĞU İÇİN SÖYLEYEMEMİŞ'

Abla D.E., 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. D.E., "Kız kardeşim 3 ay staj gördüğü iş yeri sahibi tarafından defalarca istismara uğradı ve bunu bize korktuğu için söyleyemedi. Eve her geldiğinde bir sıkıntısı olduğunu biz anlıyorduk. Yemek yemiyordu, ağlıyordu, odasından çıkmıyordu. Vücudunda yaralar çıkmıştı. Bir sıkıntısı olduğunu vücut artık belli ediyordu. Bir şeyler olduğunu o şekilde anladık. Bize anlatmaktan çekinmişti. Bir gün dayanamayıp ağlayarak başından geçenleri anlattı. Desteğimizi görünce rahatladı. Her şeyi anlattı. Çok korkmuş. Kardeşimi tehdit etmiş" diye konuştu.

'DAVANIN AÇILMASINI İSTİYORUZ'

D.E., davanın bir an önce açılması gerektiğini belirterek, "Kız kardeşim 10 ay içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından psikolojik destek aldı. Okul, staj, iş hayatı bitti. Sürekli bu olayı hatırlıyor. Psikolojik olarak çöktü. Evde şu an ilaç kullanıyor. Kardeşimin hayatı, sağlığı, çevresi her şeyi bitti. Biz artık davamızın açılmasını, karşı tarafın cezasını almasını istiyoruz" diye konuştu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DEVAM EDİYOR

T.Ü.'nün ailesinin avukatı Murat Sönmez ise sürecin tamamlanmasını ve şüpheli hakkında iddianame düzenlenip dava açılmasını istedi. Sönmez, "Müvekkilim 16 yaşında bir kız çocuğu. Savcılık tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ediyor. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama talebi reddediliyor. Ancak yurt dışına çıkış yasağı ve elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi veriliyor. Bu süreçte Aile Mahkemesi'nden tarafımızca uzaklaştırma talebinde bulunduk ve 3 aylık periyotlarla 3 kez toplamda 9 aydır uzaklaştırma kararı aktif. Soruşturma 10 aydır devam etmekte. 10 aylık süreçte kamera ve HTS kayıtları talep edildi. Süreç uzadıkça aileye her yönden zarar veriyor. Temennimiz sürecin bir an önce tamamlanması ve şüphelinin hakkında iddianame düzenlenip dava açılması" dedi.

Son dakika haberleri... Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol
Son dakika haberleri... Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol
Son dakika haberleri... Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol
Son dakika haberleri... Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol

Sulh Ceza Hakimliği, Çankaya, Kuaför, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Stajda cinsel istismara elektronik kelepçeli adli kontrol - Son Dakika


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