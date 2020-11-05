Son dakika haber | STK'lerden PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya kınama - Son Dakika

Son dakika haber | STK'lerden PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya kınama

05.11.2020 14:27
Son dakika haber | STK'lerden PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya kınama, System.String[]

Son dakika habere göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışmasında görevli 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepkilerini dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışmasında görevli 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepkilerini dile getirdi.

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Saldırıda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Cihan, "Orada insanlarımıza hizmet eden, ulaşım hizmeti sunmak için çalışan işçilere, hain terör örgütü kalleşçe saldırdı. Terör her zamanki yüzünü gösterdi. Bu bir tek orada çalışanlara değil, bütün insanlara yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıları nefretle kınıyoruz." dedi.

Cihan, bu saldırlarla terör örgütünün gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Şırnak

Memur Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, terör örgütü PKK'nın 40 yıldır işçileri, masum insanları da hedef aldığını belirtti.

Çatı, "Kaybolan, yok olan PKK, yeniden bir kaos, fitne oluşturmak ve var olduğunu iddia etmek için bu katliamı yapmıştır. Yıllardır masum Kürt insanları katlettiği gibi bugün de katletmeye devam etmektedir. Bu katliamı lanetliyoruz. Kürt halkını, PKK'nın yaptığı bu katliamı lanetlemeye davet ediyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK tarih boyunca medeniyet denilen yolların, barajların yapılmasına, ekonomik faaliyetin düzelmesi için yürütülen tüm çalışmalara karşı çıktığını belirten Çatı şöyle devam etti:

"PKK, Kürt halkının refahını, huzurunu, mutluluğunu ve saadetini istemediği gibi onları katletmeyi sürdürüyor. Daha önce de benzerleri yapılan ve tamamen halkı, sivilleri hedef alan bu saldırıların başta bölge halkı olmak üzere tüm insanlık için telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara, yıkımlara sebep olduğu acı tecrübelerle anlaşılmıştır. Sessiz ve duyarsız kalınmasının sonraki cinayet ve katliamları planlayanları cesaretlendireceği unutulmamalıdır. Yıllardır şiddet ve baskıyı Kürt halkını sindirme aracı olarak kullanan zihniyetin miladı dolmuştur."

Devletin terörle mücadeleyi kararlılıkla yürüttüğüne işaret eden Çatı, saldırı yapma gücünü kaybeden terör örgütü PKK'nın sivillere yöneldiğine dikkati çekti.

Çatı, "Sırtını terör örgütüne bağlayanlar, terör örgütünün eylemlerine sesini çıkarmayanlar, terör eylemlerine karşı yürümeyenlerin adaletten, özgürlükten, demokrasiden söz etmeleri bir aldatmadır. Elleri ve dilleri kanlı olanlar, terör örgütünün gerçek yüzünü görmek istemeyenler, araya mesafe koymayanlar ve bu olayları lanetlemeyenlerin saldırılarda sorumluluklarının olduğu unutulmamalıdır. Herkes en yüksek perdeden sesini yükseltmeli ve terör saldırılarına karşı birlikte hareket etmelidir." diye konuştu.

Birilerinin bölgenin huzur ve refaha kavuşmasını istemediğini dile getiren Çatı, "Sözde adaletten bahseden siyasetçilere sesleniyorum, Hakkari'de ailelerinin geçimini sağlayan işçilerimize yapılan saldırıyı kınayacaklar mı yoksa iki yüzlü davranıp susmayı mı tercih edecekler? Bölge halkı olarak takipçisi olacağız. Terör örgütü PKK'yı şiddetle, nefretle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ

Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Servet Özdemir, yol çalışması yapan 3 işçinin PKK'lı teröristlerce katledilmesine tepkisini dile getirdi.

Dış güçlerin maşası olan eli kanlı terör örgütü PKK'nın hem güvenlik güçlerine hem de emekçi ve sivillere yönelik her türlü saldırısını kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade eden Özdemir, "Hakkari'de 3 işçinin katledilmesi terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 3 işçimiz orada sadece ekmekleri için çalışırken uzun namlulu silahlarla saldırıyorlar. Bu alçaklıktır, namussuzluktur." dedi.

Özdemir, terör örgütü ile mücadelede devletin son yıllarda büyük mesafeler kat ettiğini bildirerek, en büyük arzularının ülkenin tek bir karış toprağında tek bir terörist kalmayıncaya bu mücadelenin sürdürülmesi olduğunu kaydetti.

"İşte o zaman terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik güçlerimiz, şehitlerimiz, işçilerimiz, sivillerimiz mezarlarında daha rahat uyuyacaktır." ifadesini kullanan Özdemir, insan hayatına kasteden terör örgütlerine karşı her kesin daha güçlü ses çıkarması gerektiğini aktardı.

Özdemir, herkese bu saldırılara karşı ortak tepki göstermeleri çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK'nın katliamlarına karşı herkesi ses çıkarmaya, tepki göstermeye davet ediyoruz. Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. İstedikleri kadar saldırsınlar Türkiye'miz Allah'ın izniyle daha güçlü bir ülke olma yolunda ilerlemeye devam edecektir."

Özdemir, saldırıda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Hakkari, Terör, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | STK'lerden PKK'lı teröristlerin Hakkari'de 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya kınama - Son Dakika


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