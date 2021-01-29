Son dakika haber: Stockholm Camisi'nin kapısında bomba düzeneğine benzeyen kutu bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Stockholm Camisi'nin kapısında bomba düzeneğine benzeyen kutu bulundu

29.01.2021 18:21
Son dakika haber: Stockholm Camisi'nin kapısında bomba düzeneğine benzeyen kutu bulundu, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami giriş kapısına yerleştirilmiş bomba düzeneğine benzer kutu bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami giriş kapısına yerleştirilmiş bomba düzeneğine benzer kutu bulundu.

Stockholm Camisi İmamı Mahmoud Khalfi, İsveç devlet radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, caminin giriş kapısında bomba düzeneğine benzer bir kutu bulduklarını ve çok endişelendiklerini dile getirdi.

Khalfi, "Sabah namazına geldiğimizde kapıda bomba düzeneğine benzeyen bir kutuyu fark ettik. Kutudan 3 kablo da kapıya yapıştırılmıştı. Hemen polise haber verdik, polis söz konusu kutu ve kabloları söküp incelemek için götürdü." ifadelerini kullandı.

Camilerinin onlarca kez saldırıya uğradığını anlatan Khalfi, yılda en az iki kere ırkçı saldırıya hedef olduklarını belirtti.

Stockholm Emniyet Sözcüsü Per Fahlström, güvenlik kameralarından düzeneği yerleştiren bir kişiyi tespit ettiklerini ve incelemenin sürdüğünü söyledi.

Stockholm, İsveç, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Stockholm Camisi'nin kapısında bomba düzeneğine benzeyen kutu bulundu - Son Dakika


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