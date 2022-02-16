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Son dakika haber | Stoltenberg: "Rusya, Ukrayna sınırında asker yığmaya devam ediyor" - Son Dakika

Son dakika haber | Stoltenberg: "Rusya, Ukrayna sınırında asker yığmaya devam ediyor"

16.02.2022 13:34

Son dakika gündem haberi... - Stoltenberg: "Rusya, Ukrayna sınırında asker yığmaya devam ediyor" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin şimdiye kadar sahada gerilimi azaltacak adım atmadığını ve sınırda asker sayısını arttırmaya devam ettiğini açıkladı.

- Stoltenberg: " Rusya, Ukrayna sınırında asker yığmaya devam ediyor"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin şimdiye kadar sahada gerilimi azaltacak adım atmadığını ve sınırda asker sayısını arttırmaya devam ettiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin şimdiye kadar sahada gerilimi azaltacak adımlar atmadığını belirten Stoltenberg, " Moskova'dan diplomatik çabalara devam etmeye hazır olduğuna dair işaretler duyduk. Ancak Rusya'dan henüz sahada gerilimi düşürecek bir adım görmedik. Aksine Rusya asker yığmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, 26 Ocak'ta Rusya tarafına gönderilen yazılı belgelere yanıt alamadıklarını kaydederek, NATO üyelerinin konuların ana hatlarını belirleyerek Rusya ile görüşmeye ve siyasi bir yol bulmaya hazır olduklarını söyledi.

"Rusya'nın geri çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil"

Rusya'yı Ukrayna'nın sınırlarına askeri yığınak yapılmasıyla ilgili gerginlikler nedeniyle askerlerini geri çektiğini kanıtlamaya çağıran Stoltenberg, "Rusya'nın geri çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil. Gördüğümüz şey asker sayısını artırdıkları ve daha fazla askerin yolda olduğu" diye konuştu.

Rusya'nın diplomasiye ve diyaloğa başvurmasını umduğunu bildiren Stoltenberg, NATO'nun en kötü durum için hazır olduğunu kaydetti. Stoltenberg, "Müzakereye hazırız mesajını iletmeyi ve görüşmeleri sürdüreceğiz ama aynı zamanda en kötüsüne hazırız. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse yüksek bir bedel ödeyecek. NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemlerde bulunmalarını zorlaştırmak için planlarını ve eylemlerini ifşa etmeye devam edecek. Ancak Rusya'nın çatışma yerine anlamlı bir diyalog ve diplomasinden yana olmasını umut ediyoruz. Görüşmeye ve siyasi çözüm bulmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Stoltenberg: Rusya, Ukrayna sınırında asker yığmaya devam ediyor
Son dakika haber | Stoltenberg: Rusya, Ukrayna sınırında asker yığmaya devam ediyor
Son dakika haber | Stoltenberg: Rusya, Ukrayna sınırında asker yığmaya devam ediyor

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Jens Stoltenberg, Ukrayna, Asker, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Stoltenberg: 'Rusya, Ukrayna sınırında asker yığmaya devam ediyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Stoltenberg: "Rusya, Ukrayna sınırında asker yığmaya devam ediyor" - Son Dakika
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