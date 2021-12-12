Son dakika haber... Stratcom Summit'21 - Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) devam ediyor. Stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getiren zirvede, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, "İletişim ve Fotoğrafçılık" panelinde konuştu.