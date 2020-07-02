Son dakika haber... Su borusunda 3 gün kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Su borusunda 3 gün kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haberine göre Yalova'da bir binanın su gider borusuna sıkışan yavru kedi kanal görüntüleme cihazı ile yeri tespit edildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'da bir binanın su gider borusuna sıkışan yavru kedi kanal görüntüleme cihazı ile yeri tespit edildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin 3 gündür mahsur olduğu belirlendi.

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Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üstündeki bir oyuncak dükkanın tuvaletinin duvarından kedi sesini duyan işletmeci durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri dükkana gelerek kedinin bulunduğu yeri tespit etmeye çalışsa da başarılı olmadı. İşletme sahibi Seyhan Gençtürk Yüksel, daha sonra dükkanına su tesisatçısını çağırdı. Tesisatçı kanal görüntüleme cihazı kedinin yerini tespit ettikten sonra itfaiye ekipleri yeniden çağrıldı. Duvarı ve su gider borusunu kıran itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İşletme sahibi Yüksel; gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin binanın çatısından su giderine düştüğünü söyledi. Yüksel, kediyi kurtarmak için çok çabaladıklarını belirterek, "Kendi çabamızla kurtarmaya çalıştık ama yapamadık. Üçüncü gün ses yine kesilmeyince artık sonuç olarak tesisatçıya başvurduk" dedi.


Su tesisatçısı Sefer Utus ilk defa bir kedinin kurtarılması için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi. - YALOVA

İtfaiye, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Su borusunda 3 gün kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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