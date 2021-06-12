Üye Girişi
Son dakika haber! Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Son dakika haber! Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi

12.06.2021 21:42

Son dakika haberi: Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü'nde ilk kez görülen papatya tarlaları, nilüferlerin oluşturduğu görsel şölene renk kattı Denizli'nin Çivril ilçesinde nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde, yaşanan kuraklık...

Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi

Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü'nde ilk kez görülen papatya tarlaları, nilüferlerin oluşturduğu görsel şölene renk kattı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde, yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi yarı yarıya azalınca göl üzerinde uçsuz bucaksız papatya tarlaları oluştu. Sarı ve beyaz renklerin hakim olduğu göl üzerindeki papatya tarlaları, fotoğraf sanatçılarının ve doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle azalan su seviyeleri, göl suları üzerinde görsel şölenin ortaya çıkmasına neden oluyor. Uçsuz bucaksız nilüfer çiçeği tarlalarıyla ünlü Çivril Işıklı Gölü'nde de, kuraklık nedeniyle su seviyesi yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Debisi düşen gölde bu yıl ilk kez papatyalar göl zeminine daha kolay kök atınca devasa Nilüfer çiçeği tarlalarına ek olarak göl suyu üzerinde büyük alanlarda papatya tarlaları da oluştu. Sarı beyaz renkleri ve kokusuyla göl suyu üzerindeki papatya tarlaları yerli ve bayancı turistlerin, fotoğraf sanatçılarının, doğa tutkunlarının, evlilik teklifi yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Nilüfer tarlalarıyla ünlü gölge ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını belirten tur rehberi Özer Çetinkaya, oluşan devasa büyüklükteki papatya tarlalarının da göle ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Hem nilüferler hem de papatyaları bir anda görmenin ziyaretçileri de memnun ettiğini kaydeden Çetinkaya, "Burası Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Gölü. Bu yıl kuraklık ve su seviyesinin alçak olmasında dolayı göl üzerinde papatya tarlaları oluştu. Çok güzel bir kokusu var. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak alanı Nilüfer turlarının ardından papatya turları yapıyoruz. Çok güzel bir alan herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. İlk defa oluştu, daha önce bu kadar oluşmuyordu. Uçsuz bucaksız, göz alabildiğince papatya tarlaları var" dedi.

"Göl suyu üzerinde ilk kez papatya tarlası gördüm"

Yıllardır kendi tarlalarında tıbbı aromatik bitkiler üreticiliği yapan ve doğadan da şifalı bitkiler temin eden Hasan Durna ise, "Burada su üzerinde devasa Nilüfer tarlalarını biliyorduk. Bu yıl yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle ilk kez inanılmaz büyüklükte papatya tarlaları oluşmuş. Biz Mayıs aylarında dağlardan bayırlardan papatyaları topluyorduk. Mayıs ayında toplanan papatyaların şifalı olduğunu biliyorduk. İlk kez su üzerinde topraksız bir alanda papatya tarlasına da şahit olduk. Çok güzel bir kokusu var, çok güzel bir görselliğe de sahip. Papatya tarlalarını duyan fotoğraf sanatçıları, doğum günü ve evlilik teklifi yapmak isteyenler bu göle geliyormuş. Baraj gölü aynı zamanda doğal yaşam içinde oldukça önemli bir göl. Birçok yabani hayvana ve göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi oldukça düştü. Bu nedenle bitkiler zemindeki toprağa daha kolay ulaştı. Bu nedenle inanılmaz büyüklükte bir papatya tarlasının oluşumu bu yıl görüldü. Geçmiş yıllarda bu kadar olmuyordu. Bende ilk kez bu yıl gördüm." dedi.

Son dakika haber! Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi
Son dakika haber! Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi
Son dakika haber! Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi
Son dakika haber! Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi

Evlilik, Denizli, Çivril, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 22:27 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "suya yüzde 80 zam" iddialarına yalanlama Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı 22:08 Bir süre kalbi duran Eriksen için etten duvar! Tarihi karenin hikayesi duygulandırdı Son Dakika: PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı 20:36 Son Dakika: PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı
Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen saha ortasında fenalaştı 19:44 Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen saha ortasında fenalaştı Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı 19:00 Tepki çeken cansız beden görme yarışı! Ekipler uyardı, kimse umursamadı Tepki çeken 17:44 Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler 16:01 Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta 14:58 Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi Christian Eriksen kendine gelir gelmez takım arkadaşlarından maça devam etmelerini istedi         
22:28
Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler         
22:14
Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi! Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi! Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı         
21:00
Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu Christian Eriksen maç esnasında bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu         
20:08
Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı         
19:03
AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı AVM'nin terasına çıkan genç kız aşağı atladı         
18:42
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu         
16:41
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi         
15:57
Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler         
14:44
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 22:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement