Son dakika haber! Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü, papatya tarlalarıyla beyaz gelinliğini giydi

Su seviyesinin düştüğü Işıklı Gölü'nde ilk kez görülen papatya tarlaları, nilüferlerin oluşturduğu görsel şölene renk kattı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü'nde, yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi yarı yarıya azalınca göl üzerinde uçsuz bucaksız papatya tarlaları oluştu. Sarı ve beyaz renklerin hakim olduğu göl üzerindeki papatya tarlaları, fotoğraf sanatçılarının ve doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Denizli'de yaşanan kuraklık nedeniyle azalan su seviyeleri, göl suları üzerinde görsel şölenin ortaya çıkmasına neden oluyor. Uçsuz bucaksız nilüfer çiçeği tarlalarıyla ünlü Çivril Işıklı Gölü'nde de, kuraklık nedeniyle su seviyesi yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Debisi düşen gölde bu yıl ilk kez papatyalar göl zeminine daha kolay kök atınca devasa Nilüfer çiçeği tarlalarına ek olarak göl suyu üzerinde büyük alanlarda papatya tarlaları da oluştu. Sarı beyaz renkleri ve kokusuyla göl suyu üzerindeki papatya tarlaları yerli ve bayancı turistlerin, fotoğraf sanatçılarının, doğa tutkunlarının, evlilik teklifi yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Nilüfer tarlalarıyla ünlü gölge ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını belirten tur rehberi Özer Çetinkaya, oluşan devasa büyüklükteki papatya tarlalarının da göle ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Hem nilüferler hem de papatyaları bir anda görmenin ziyaretçileri de memnun ettiğini kaydeden Çetinkaya, "Burası Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Işıklı Gölü. Bu yıl kuraklık ve su seviyesinin alçak olmasında dolayı göl üzerinde papatya tarlaları oluştu. Çok güzel bir kokusu var. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak alanı Nilüfer turlarının ardından papatya turları yapıyoruz. Çok güzel bir alan herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. İlk defa oluştu, daha önce bu kadar oluşmuyordu. Uçsuz bucaksız, göz alabildiğince papatya tarlaları var" dedi.

"Göl suyu üzerinde ilk kez papatya tarlası gördüm"

Yıllardır kendi tarlalarında tıbbı aromatik bitkiler üreticiliği yapan ve doğadan da şifalı bitkiler temin eden Hasan Durna ise, "Burada su üzerinde devasa Nilüfer tarlalarını biliyorduk. Bu yıl yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle ilk kez inanılmaz büyüklükte papatya tarlaları oluşmuş. Biz Mayıs aylarında dağlardan bayırlardan papatyaları topluyorduk. Mayıs ayında toplanan papatyaların şifalı olduğunu biliyorduk. İlk kez su üzerinde topraksız bir alanda papatya tarlasına da şahit olduk. Çok güzel bir kokusu var, çok güzel bir görselliğe de sahip. Papatya tarlalarını duyan fotoğraf sanatçıları, doğum günü ve evlilik teklifi yapmak isteyenler bu göle geliyormuş. Baraj gölü aynı zamanda doğal yaşam içinde oldukça önemli bir göl. Birçok yabani hayvana ve göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Bu yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi oldukça düştü. Bu nedenle bitkiler zemindeki toprağa daha kolay ulaştı. Bu nedenle inanılmaz büyüklükte bir papatya tarlasının oluşumu bu yıl görüldü. Geçmiş yıllarda bu kadar olmuyordu. Bende ilk kez bu yıl gördüm." dedi.