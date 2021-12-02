Son dakika haber! Sudan Başbakanı Hamduk, yeni bakan yardımcılarını atadı - Son Dakika

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan tarafından görevlendirilen bakan yardımcılarını görevden almasının ardından yeni atamalar yaptı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından hükümetin feshedilmesi ile Ordu Komutanı Burhan'ın atadığı bakan yardımcılarını görevden alan Hamduk, yeni isimler görevlendirdi.

Hamduk; Dışişleri, Adalet, Tarım ve Orman, Ticaret, Sanayi, Enerji ve Petrol, Sulama ve Su Kaynakları, Hayvancılık, Ulaştırma, İletişim, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği, Eğitim, Yüksek Öğretim, Sağlık, Çalışma ve İdari Reform, Bayındırlık, Sosyal Kalkınma, Madencilik, Din İşleri ve Vakıflar ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarına yeni bakan yardımcıları atadı.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Anlaşma gereğince eski bakanlar dahil gözaltına alınan çok sayıda siyasetçi serbest bırakılmıştı.