Son dakika haber! Sudan'da askerle polis kavgası hastanede son buldu - Son Dakika

Son dakika haber! Sudan'da askerle polis kavgası hastanede son buldu
27.01.2021 21:17
Son dakika haberleri: Sudan'ın Medeni kentinde bir grup asker ile polis arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraftan yaralananlar oldu.
Sudan'ın Medeni kentinde bir grup asker ile polis arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraftan yaralananlar oldu.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Cezira eyaleti valisi Abdullah İdris, beraberinde ordu ve emniyetten yetkililer ile çeşitli hastanelere kaldırılan güvenlik güçlerini ziyaret etti.
Kentte asayişle ilgili herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan İdris, kavganın nedenlerini bulmak için ortak soruşturma komitesi kurulduğunu bildirdi.
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