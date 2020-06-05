Son dakika haber... Sudan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 333'e yükseldi - Son Dakika

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 333'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 215 Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5 bin 714'e çıktığı belirtildi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 19 artarak 333'e ulaştı.

Ülkede 1825 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, Sudan, vaka ve ölü sayısına göre Doğu Afrika'da virüsün en fazla yayıldığı ülke oldu.

Kıtada, toplam vaka sayısı 173 bini geçerken, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 800'e yaklaştı.