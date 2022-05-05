Son dakika haber... Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 1 protestocu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 1 protestocu hayatını kaybetti

05.05.2022 23:31
Son dakika haber... Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 1 protestocu hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, sivil yönetim talebiyle başkent Hartum'da gerçekleştirilen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, sivil yönetim talebiyle başkent Hartum'da gerçekleştirilen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Komite, başkentteki gösterilerde bir protestocunun askeri aracın altında ezilerek hayatını kaybettiğini belirtti.

Açıklamada, Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde ölenlerin sayısının 95'e yükseldiği kaydedildi.

Direniş Komitelerinin çağrısıyla Hartum'un merkezi, Umdurman ve Bahri bölgelerinin yanı sıra Medeni kentinde de askeri yönetim karşıtları sokaklara çıkmıştı.

Ülkede ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin en üst idare organı Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

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Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sudan'daki askeri yönetim karşıtı gösterilerde 1 protestocu hayatını kaybetti - Son Dakika


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