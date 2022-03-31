Son dakika haber | Sudan'daki askeri yönetim karşıtı protestolarda 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Sudan'daki askeri yönetim karşıtı protestolarda 1 kişi öldü

31.03.2022 20:53
Son dakika haber | Sudan'daki askeri yönetim karşıtı protestolarda 1 kişi öldü

Son dakika haberler: Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolarda bir kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın başkenti Hartum'da askeri yönetim karşıtı protestolarda bir kişi hayatını kaybetti.

Hartum dahil birçok kentte demokratik ve sivil yönetime geçilmesi talebiyle gösteri ve yürüyüşler düzenlendi.

Direniş komitelerinin çağrısıyla toplanan ve "askeri yönetime hayır", "tam sivil devlet", "halk daha güçlü", "karamızdan asla geri dönmeyiz", "özgürlük barış ve adalet" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, askeri yönetim karşıtı sloganlar atı.

Polis, başkentte Cumhurbaşkanlığı yakınındaki göstericilere gaz bombalarıyla müdahale etti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'ne göre, Hartum'da, polisin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulan 23 yaşındaki Asım Hasaberrasul yaşamını yitirdi.

Komite, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde ölü sayısının 93'e yükseldiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, vatandaşlarına gösteriler ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları çağrısı yaptı.

Ülkede siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyi'nin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

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Özgürlük, Adalet, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sudan'daki askeri yönetim karşıtı protestolarda 1 kişi öldü - Son Dakika


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