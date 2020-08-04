Sel ve su taşkınlarının etkili olduğu bölgeden görüntüler Sudan'daki sel hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

HARTUM (AA) Sudan'ın başkenti Hartum'un güneydoğusunda geçtiğimiz hafta etkili olan kuvvetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve su taşkınları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Evleri yıkılan ya da hasar gören Hartuma bağlı Doğu Nil vilayetinin El-Nezile köyündeki Sudanlılar, bir yandan zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor.