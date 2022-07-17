Ulusal basındaki haberlere göre, 15 Temmuz'da etkili olan yağmurun yol açtığı sele kapılarak 4'ü ülke içinde göç edenlerden olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Sudan'daki şiddetli yağışlarda 8 kişi öldü - Son Dakika

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