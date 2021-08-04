Sudan Bakanlar Kurulu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) "Roma Statüsü"ne katılıma dair yasa tasarısını kabul etti.

Hükümetten yapılan açıklamada, tasarının oy birliğiyle kabul edildiği, kabine ve Egemenlik Konseyi (Devlet Başkanlığı) ortak toplantısında nihai olarak onaylanarak yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk da Twitter hesabından yaptığı "Adalet ve hesap verebilirlik; inşa etmeye çalıştığımız yeni, hukukun üstünlüğüne dayalı Sudan'ın sağlam bir temelidir." açıklamasıyla tasarının onaylandığını belirtti.

2003'ten 2008 yılına kadar Darfur'da yaşanan olaylarda 300 bin kişinin ölümünden ve 2,5 milyon kişinin yerlerinden edilmesinden sorumlu tutulan Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 31 Mart 2005 tarihli ve 1593 sayılı kararla UCM'ye sevk edilmişti.

Mahkeme, Beşir'i beş insanlık suçu (cinayet, imha, zorla göç, işkence ve tecavüz), iki savaş suçu ve Fur, Masalik ve Zaghawa kabilelerine karşı üç ayrı soykırım suçu işlemekle suçlamış, biri 4 Mart 2009 ve diğeri 12 Temmuz 2010'da olmak üzere hakkında iki ayrı tutuklama kararı vermişti.

Sudan hükümeti, Devlet Başkanı sıfatıyla hakkında tutuklama kararı verilen ilk kişi olan Beşir'in UCM'ye çıkarılması konusunda genel olarak olumlu tavır sergilese de devrik lider ve yardımcılarının Lahey'deki mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağı ya da yargılamasının Sudan'da yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Halihazırda yolsuzluk suçlamasından aldığı cezayı çeken Beşir'in, 1989 yılındaki darbeyle ilgili yargılaması da devam ediyor.

Beşir'in Darfur'daki olaylarla ilgili yargılanmasına ise henüz başlanmadı.