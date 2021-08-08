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Son dakika haber... Sudan'ı sel vurdu: Hartum Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı - Son Dakika

Son dakika haber... Sudan'ı sel vurdu: Hartum Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı

08.08.2021 19:16

Son dakika gündem haberi: - Sudan'ı sel vurdu: Hartum Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı Sudan'da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi sonucu başkent Hartum'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı, binlerce ev ise hasar gördü.

- Sudan'ı sel vurdu: Hartum Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı

HARTUM - Sudan'da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi sonucu başkent Hartum'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı, binlerce ev ise hasar gördü. Hartum Uluslararası Havaalanı'nda ise eşyaları sular altında kalan yolcular zor anlar yaşadı.

Sudan'da yaşanan sağanak yağışlar, başkent Hartum ve Atbara kenti başta olmak üzere birçok kentte sel felaketine neden oldu. Hartum'da sel nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalırken, binlerce ev hasar gördü. Hartum Uluslararası Havaalanı'nda ise sel nedeniyle giden yolcu kapısını su basması sonucu bavulları sular altında kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Atbara kentinde ise, şiddetli yağışlar nedeniyle birçok evin çöktüğü kaydedildi.

Sudan'da 12 bin kişi yağış ve selden etkilendi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Sudan'ın 18 eyaletinden 8'inde yaklaşık 12 bin kişinin sağanak yağış ve sellerden etkilendiği belirtilerek, "Yağışlı mevsimin başlamasından bu yana, 18 eyaletten 8'inde şiddetli yağışlar ve selden yaklaşık 12 bin kişi etkilendi. 800'den fazla evin yıkıldığı ve 4400'den fazla evin hasar gördüğü bildirildi" ifade edildi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Sudan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 3 aylık olağanüstü hal ilan edilmiş, yaşanan sel felaketinde en az 650 bin kişiyi etkilenirken, 110 binden fazla ev ise hasar görmüş veya yıkılmıştı.

Son dakika haber... Sudan'ı sel vurdu: Hartum Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı
Son dakika haber... Sudan'ı sel vurdu: Hartum Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı
Son dakika haber... Sudan'ı sel vurdu: Hartum Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı
Son dakika haber... Sudan'ı sel vurdu: Hartum Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı

Hartum, Sudan, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sudan'ı sel vurdu: Hartum Uluslararası Havaalanı sular altında kaldı - Son Dakika


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