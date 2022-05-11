Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti

11.05.2022 22:17

Bir son dakika haberine göre Görüntü Dökümü: Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin resimlerinin taşınması Aljazeera'nın Hartum ofisi Müdürü el-Meslemi el-Kebbaşi'nin konuşması Sudan gazetesi genel yayın yönetmeni Osman Mirghani ile röportaj Ümmet Partisi lideri Sıddık el-Mehdi ile röportaj HARTUM - Sudan'ın başkenti...

Görüntü Dökümü:

Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin resimlerinin taşınması

Aljazeera'nın Hartum ofisi Müdürü el-Meslemi el-Kebbaşi'nin konuşması

Sudan gazetesi genel yayın yönetmeni Osman Mirghani ile röportaj

Ümmet Partisi lideri Sıddık el-Mehdi ile röportaj HARTUM - Sudan'ın başkenti Hartum'daki Aljazeera ofisi önünde toplanan bir grup gazeteci, Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesini protesto etti. Ebu Akile'nin fotoğrafını taşıyan göstericiler, suçluların cezalandırılmasını talep etti.

Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti
Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti
Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti
Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti

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Röportaj, Protesto, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
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