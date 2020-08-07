Son dakika haber! Süerler Grup'a tüketici akını

Van ve bölgede yıllardır hizmet veren Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, mobilyada yaptıkları indirimler nedeniyle satışlarda ciddi oranda artışların yaşandığını belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de korona virüs nedeniyle ekonominin derin yaralar aldığını ifade eden Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, sürecin hassasiyetine istinaden tüketicilere bir dizi fırsatlar sunduklarını söyledi. Özellikle yeni evlenecek çiftler başta olmak üzere mobilya ihtiyacı olan vatandaşlara yüzde 25'lere kadar varan indirim avantajı sunduklarını vurgulayan Süer, "Bölgenin 1 numarası olan Süerler Grup, sürecin hassasiyetine istinaden beyaz eşyada yüzde 10, mobilyada ise yüzde 10 KDV indirimine istinaden yüzde 15 daha indirim yaptı. Bölge halkına vefa borcu olan Süerler Grup, sıkıntılı tüm süreçlerde hep tüketicinin yanında oldu. Bu süreçte yapmış olduğumuz indirimlerle sıkıntısı olan insanların işini kolaylaştırdık" dedi.

Yapılan indirimler nedeniyle mobilyaya olan rağbetin arttığına dikkat çeken Süer, "Bu indirimlerimizden tüketicilerimizin tamamı faydalanmış olup, mağazalarımıza yoğun bir tüketici akını oluyor. Stoklarla sınırlı olan bu indirimlerimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı en yakın mağazalarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN