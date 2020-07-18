Son dakika haber... Şuhut'ta yerli mısırlara pazar yerinde ilgi arttı - Son Dakika

Son dakika haber... Şuhut'ta yerli mısırlara pazar yerinde ilgi arttı

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yetiştirilen yerli mısırlar Şuhut Kapalı Pazar Yeri'nde görücüye çıktı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yetiştirilen yerli mısırlar Şuhut Kapalı Pazar Yeri'nde görücüye çıktı.

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Cumartesi günü kurulan Kapalı Pazar Yeri'nde satılan yerli mısırlar vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Pazar esnafı Faruk Kurt, konu ile ilgili açıklamalarında, "Mısırlarımız çok güzel. Çiftçimizin fasulye harici mısır da ekmeklerini tavsiye ediyoruz. Çiftçiye iyi bir gelir getirici bir ürün. Bu insanlar için doyurucu hem de çocuklar için sevindiren bir şey Mısırlarımız çok güzel. Mısırlarımızı büyüklüklerine göre 5, 6 veya 7 tanesini 10 liradan satıyoruz" dedi.


Mehmet Terzi konu ile ilgili açıklamalarında, "Pazarımı gördüm mısırımı da aldım. Şuhut ilçemizin yerli mısırları çıktı. 5 tanesi 10 liraya aldım" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şuhut'ta yerli mısırlara pazar yerinde ilgi arttı - Son Dakika
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