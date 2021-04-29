Son dakika haber | Sulama havuzuna düşen 3 köpeği itfaiye kurtardı
29.04.2021 13:06
Son dakika haberi: Karaman'da su dolu havuza düşen 3 köpek boğulmak üzereyken itfaiye tarafından kurtarıldı.
Karaman'da su dolu havuza düşen 3 köpek boğulmak üzereyken itfaiye tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gödet köyü yolu üzerinde bulunan bir bağ evinin bahçesinde köpek havlama sesi duyan bir vatandaş, havuza baktığında 3 tane köpeği fark etti. Su dolu havuzda 3 köpek olduğunu gören vatandaş itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekibi, su dolu havuzda mahsur kalan 3 köpeği yaptığı çalışma sonucu çıkardı. Havuzdan çıkan köpekler daha sonra kaçarak uzaklaştı.
Ne zamandır havuzda oldukları tespit edilemeyen köpeklerin su içmek isterken havuza düştükleri tahmin ediliyor. - KARAMAN
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